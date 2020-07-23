Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Empate entre Água Santa e Mirassol garante classificação do Santos às quartas de final do Paulistão
futebol

Empate entre Água Santa e Mirassol garante classificação do Santos às quartas de final do Paulistão

Com o 0 a 0 em Diadema, o Peixe garantiu matematicamente o seu passaporte ao mata-mata do estadual...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jul 2020 às 20:48

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 20:48

Mesmo sem entrar em campo, o Santos garantiu a sua classificação matemática às quartas de final do Campeonato Paulista nesta quinta-feira. Isso, porque Água Santa e Mirassol empataram em 0 a 0 na Arena Inamar, em Diadema, pela 11ª rodada do Paulistão.
Após o empate em 1 a 1 contra o Santo André, na Vila Belmiro, na noite desta quarta-feira, o Peixe deu um passo importante para a classificação, já que possui saldo de gols superior aos adversários diretos pela vaga. Mas, ainda assim, o resultado contra o Ramalhão não garantia o Alvinegro Praiano matematicamente no mata-mata do estadual, o que aconteceu nesta quinta. Soteldo marcou o gol de empate do Santos contra o Santo André (Reprodução/Twitter)O Santos lidera o grupo A com 16 pontos. Com o empate no Grande ABC, o Água Santa assumiu a vice-liderança com 11. A Ponte Preta, que venceu o Novorizontino na noite de ontem, tem 10 pontos e o Oeste encara a Inter de Limeira, na Arena Corinthians, em Itaquera, na tarde desta quinta-feira, e possui os mesmos 10 pontos que a Macaca.
Na última rodada, o único time que pode ultrapassar o Peixe é o Oeste, caso vença a Inter hoje e também some três pontos contra o Corinthians, no domingo. Mesmo assim, o máximo que aconteceria seria uma classificação do Santos na segunda colocação, o que faria com que o Peixe atuasse como visitante nas quartas de final.
Com três vitórias ante quatro do Santos, o time de Barueri ultrapassaria o Peixe no primeiro critério de desempate, caso as duas equipes terminem a primeira fase empatado em pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Um presente": fã comemora aniversário de 50 anos em show do Guns N' Roses no ES
Imagem de destaque
Inmet renova alerta de chuvas para quase todo o Espírito Santo
Imagem de destaque
Viatura da PM pega fogo próximo a batalhão em Linhares; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados