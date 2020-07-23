Empate entre Água Santa e Mirassol garante classificação do Santos às quartas de final do Paulistão

Após o empate em 1 a 1 contra o Santo André, na Vila Belmiro, na noite desta quarta-feira, o Peixe deu um passo importante para a classificação, já que possui saldo de gols superior aos adversários diretos pela vaga. Mas, ainda assim, o resultado contra o Ramalhão não garantia o Alvinegro Praiano matematicamente no mata-mata do estadual, o que aconteceu nesta quinta. Soteldo marcou o gol de empate do Santos contra o Santo André (Reprodução/Twitter)O Santos lidera o grupo A com 16 pontos. Com o empate no Grande ABC, o Água Santa assumiu a vice-liderança com 11. A Ponte Preta, que venceu o Novorizontino na noite de ontem, tem 10 pontos e o Oeste encara a Inter de Limeira, na Arena Corinthians, em Itaquera, na tarde desta quinta-feira, e possui os mesmos 10 pontos que a Macaca.