Empate entre Água Santa e Mirassol garante classificação do Santos às quartas de final do Paulistão

Mesmo sem entrar em campo, o Santos garantiu a sua classificação matemática às quartas de final do Campeonato Paulista nesta quinta-feira. Isso, porque Água Santa e Mirassol empataram em 0 a 0 na Arena Inamar, em Diadema, pela 11ª rodada do Paulistão.
Após o empate em 1 a 1 contra o Santo André, na Vila Belmiro, na noite desta quarta-feira, o Peixe deu um passo importante para a classificação, já que possui saldo de gols superior aos adversários diretos pela vaga. Mas, ainda assim, o resultado contra o Ramalhão não garantia o Alvinegro Praiano matematicamente no mata-mata do estadual, o que aconteceu nesta quinta. Soteldo marcou o gol de empate do Santos contra o Santo André (Reprodução/Twitter)O Santos lidera o grupo A com 16 pontos. Com o empate no Grande ABC, o Água Santa assumiu a vice-liderança com 11. A Ponte Preta, que venceu o Novorizontino na noite de ontem, tem 10 pontos e o Oeste encara a Inter de Limeira, na Arena Corinthians, em Itaquera, na tarde desta quinta-feira, e possui os mesmos 10 pontos que a Macaca.
Na última rodada, o único time que pode ultrapassar o Peixe é o Oeste, caso vença a Inter hoje e também some três pontos contra o Corinthians, no domingo. Mesmo assim, o máximo que aconteceria seria uma classificação do Santos na segunda colocação, o que faria com que o Peixe atuasse como visitante nas quartas de final.
Com três vitórias ante quatro do Santos, o time de Barueri ultrapassaria o Peixe no primeiro critério de desempate, caso as duas equipes terminem a primeira fase empatado em pontos.