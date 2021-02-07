Empate em Goiânia fez Santos igualar pior sequência da temporada

O empate diante do Atlético Goianiense não foi considerado ruim pelo técnico Cuca, mas fez o comandante aumentar seu maior jejum de vitórias no comando do clube nesta passagem. São seis jogos sem vitórias, quatro derrotas e dois empates, entre Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América.Até o atual momento, a pior sequência de Cuca no comando do Santos foi entre os jogos contra a LDU (01/12) e o Palmeiras (09/12), quando o Peixe chegou a ficar quatro jogos sem vitória.Durante toda a temporada, somente uma vez o Santos chegou a seis jogos sem vitória. O Peixe não venceu o jogo contra o São Paulo, ainda em março, antes da paralisação pela pandemia, e também não teve triunfos nos cinco jogos seguintes, contra Santo André, Novorizontino, Ponte Preta, Red Bull Bragantino e Internacional, os dois primeiro pelo Paulistão e os dois últimos pelo Brasileirão.