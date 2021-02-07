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futebol

Empate em Goiânia fez Santos igualar pior sequência da temporada

Jejum já é de seis jogos sem vitórias, sendo quatro derrotas e dois empates, entre Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 14:05

LanceNet

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Publicado em 

07 fev 2021 às 14:05
Crédito: Santos chegou ao sexto jogo sem vitória e igualou pior jejum da temporada em Goiânia (Divulgação Twitter Santos
O empate diante do Atlético Goianiense não foi considerado ruim pelo técnico Cuca, mas fez o comandante aumentar seu maior jejum de vitórias no comando do clube nesta passagem. São seis jogos sem vitórias, quatro derrotas e dois empates, entre Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América.Até o atual momento, a pior sequência de Cuca no comando do Santos foi entre os jogos contra a LDU (01/12) e o Palmeiras (09/12), quando o Peixe chegou a ficar quatro jogos sem vitória.Durante toda a temporada, somente uma vez o Santos chegou a seis jogos sem vitória. O Peixe não venceu o jogo contra o São Paulo, ainda em março, antes da paralisação pela pandemia, e também não teve triunfos nos cinco jogos seguintes, contra Santo André, Novorizontino, Ponte Preta, Red Bull Bragantino e Internacional, os dois primeiro pelo Paulistão e os dois últimos pelo Brasileirão.
Essa sequência negativa resultou na demissão do técnico Jesualdo Ferreira. O português caiu do comando do Santos depois da derrota para a Ponte Preta, que causou a eliminação no Paulista. Cuca assumiu o time já contra o Red Bull Bragantino.
Veja como está a tabela e faça a simulação dos jogos finais do Brasileirão
O Peixe tenta acabar com a sequência negativa já no próximo sábado, quando a equipe recebe o Coritiba, 19h, na Vila Belmiro. O duelo é considerado essencial na briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

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