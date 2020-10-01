Empate contra o Fla ainda repercute e Luxa justifica resultado em casa

Luxemburgo, no entanto, aproveitou a entrevista coletiva após a boa atuação de sua equipe para justificar o empate por 1 a 1 contra o Flamengo, no último domingo (27), pela 12ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque. Na ocasião, o Palmeiras jogou com força máxima diante de um adversário com mais de 20 desfalques entre infectados por Covid-19 e lesionados.​– Eu vi no jogo contra o Flamengo, programas falando da base deles. Mas eles vieram aqui, tiraram a responsabilidade deles e colocaram pra cima de nós, criaram toda aquela celeuma e colocaram o Palmeiras como se tivesse que ganhar porque eles vieram sem jogadores – afirmou Luxa.​– O Flamengo jogou com um time forte, com jogadores da base que é muito forte. Mas a base do Palmeiras também é muito forte. É uma base que estamos aproveitando bastante, então é um trabalho legal que estamos dando espaço pra garotada – completou o treinador.