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futebol

Empate contra o Fla ainda repercute e Luxa justifica resultado em casa

Mesmo depois da goleada sobre o Bolívar e a classificação do Palmeiras às oitavas da Libertadores, treinador alviverde voltou a falar sobre o tropeço contra o rival desfalcado...
LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 11:00

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 11:00

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras
O Palmeiras recebeu o Bolívar na noite da última quarta-feira (30) e venceu o jogo por 5 a 0, no Allianz Parque. Com o resultado, a equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo se classificou para as oitavas de final da Libertadores com uma rodada de antecedência.
Luxemburgo, no entanto, aproveitou a entrevista coletiva após a boa atuação de sua equipe para justificar o empate por 1 a 1 contra o Flamengo, no último domingo (27), pela 12ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque. Na ocasião, o Palmeiras jogou com força máxima diante de um adversário com mais de 20 desfalques entre infectados por Covid-19 e lesionados.​– Eu vi no jogo contra o Flamengo, programas falando da base deles. Mas eles vieram aqui, tiraram a responsabilidade deles e colocaram pra cima de nós, criaram toda aquela celeuma e colocaram o Palmeiras como se tivesse que ganhar porque eles vieram sem jogadores – afirmou Luxa.​– O Flamengo jogou com um time forte, com jogadores da base que é muito forte. Mas a base do Palmeiras também é muito forte. É uma base que estamos aproveitando bastante, então é um trabalho legal que estamos dando espaço pra garotada – completou o treinador.
Com a vitória, o Palmeiras garantiu a classificação e o primeiro lugar do grupo B da Libertadores. A equipe cumpre tabela diante do Tigre, no Allianz Parque, no dia 21 de outubro. O Verdão volta a campo no sábado (03), às 19h, no Allianz Parque, diante do Ceará, pela 13ª rodada do Brasileirão.

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