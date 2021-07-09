Empate contra o Cruzeiro quebrou sequência positiva do Coritiba

Crédito: Bruno Haddad/Cruzeiro

No dia 16 de junho, o Coritiba visitou o Flamengo pela Copa do Brasil e acabou derrotado por 2 a 0, placar que tirou a equipe do torneio nacional.

Apesar da diferença técnica entre as equipes, o torcedor do Coxa exigiu uma melhora do técnico Gustavo Morínigo e elenco e obteve o resultado esperado.

O time engatou uma série de cinco vitórias e subiu na classificação da Série B, o que deixou o time na vice-liderança, com 20 pontos.

Zerado

Na última terça-feira, quando encarou o Cruzeiro, o time de Morínigo pela primeira vez nesta série de recuperação ficou sem balançar a rede.