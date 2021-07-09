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futebol

Empate contra o Cruzeiro quebrou sequência positiva do Coritiba

Após cinco jogos consecutivos, o Coxa passou em branco diante da Raposa...

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 14:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jul 2021 às 14:30
Crédito: Bruno Haddad/Cruzeiro
No dia 16 de junho, o Coritiba visitou o Flamengo pela Copa do Brasil e acabou derrotado por 2 a 0, placar que tirou a equipe do torneio nacional.
Apesar da diferença técnica entre as equipes, o torcedor do Coxa exigiu uma melhora do técnico Gustavo Morínigo e elenco e obteve o resultado esperado.
O time engatou uma série de cinco vitórias e subiu na classificação da Série B, o que deixou o time na vice-liderança, com 20 pontos.
Zerado
Na última terça-feira, quando encarou o Cruzeiro, o time de Morínigo pela primeira vez nesta série de recuperação ficou sem balançar a rede.
A esperança é que diante do Vasco da Gama, na próxima terça-feira, o time retome o padrão e saia de campo com os três pontos e bola na rede do adversário.

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