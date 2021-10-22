Empate contra o Bragantino interrompeu sequência de vitórias em casa do Inter

Crédito: Divulgação / Internacional

Diante do Bragantino, o Internacional somava os três pontos até os minutos finais do confronto, mas levou um empate que deixou um sabor amargo na boca do Colorado.

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O resultado de 1 a 1, apesar de não ser o fim do mundo, impediu que o time gaúcho aumentasse a sua série de vitórias dentro de casa.

Antes do Massa Bruta, o Inter havia vencido os últimos cinco duelos, fato que ajudou o time a subir na classificação do Campeonato Brasileiro.

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