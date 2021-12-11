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futebol

Empate com o São Paulo garante Corinthians na final do Campeonato Paulista Sub-17

Tricolor abriu o placar, mas o Timãozinho, com Wesley, empatou na sequência. Vitória na ida garantiu os corintianos na decisão pelo placar agregado ...
LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2021 às 16:30

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 16:30

O time sub-17 do Corinthians está na final do Campeonato Paulista Sub-17. Na manhã deste sábado (11), o Timãozinho empatou em 1 a 1 contra o São Paulo, na Fazendinha, pelo jogo de volta da semifinal do torneio estadual, mas como vencido o primeiro confronto por 1 a 0 garantiu o passaporte para a decisão pelo placar agregado. O gol corintiano foi marcado pelo atacante Wesley, dois minutos após o Tricolor sair na frente.
O técnico corintiano Gustavo Almeida levou o Timão a campo com: Felipe Longo; Léo Mana, Renato, Vinicius Cressi e Vitor Meer; Thomas Argentino, Breno Bidon e Guilherme Biro; Léo Agostinho, Felipe Augusto e Pedro. O goleiro Longo, inclusive, foi escalado por conta de uma indisposição do titular Kauê antes da bola rolar.
Autor do gol, Wesley entrou em campo perto da metade do primeiro tempo, no lugar de Pedro.
Precisando do resultado, o São Paulo foi para cima logo nos primeiros minitos, obrigando Felipe Longo fazer boa defesa, mas o Timão equilibrou as ações logo na sequência, com uma cabeçada para fora de Felipe Augusto, após cruzamento de Pedro. A resposta são paulina, no entanto, foi no minuto seguinte, com um chute cruzado para fora.
O jogo seguiu movimentado, com chances até a metada da etapa inicial, mas depois ficou truncado até o fim do primeiro tempo.
Na etapa final, o Tricolor seguiu em cima do Corinthians, principalmente em lances de bolas paradas. O Timão, por sua vez, via na velocidade o seu desafogo.
O primeiro gol do jogo saiu aos 30 minutos do segundo tempo, com o São Paulo aproveitando uma saída de bola errada do Timão. Mas dois minutos mais tarde, uma troca de passes fez com que a bola chegasse a Wesley que, com frieza, bateu na saída do goleiro adversário.
Classificado, os Meninos do Terrão esperam o adversário de Palmeiras e Ferroviária na outra semifinal. Na partida de ida, em Araraquara, o confronto terminou empatado em 3 a 3.
Crédito: CorinthiansnãovenceoCampeonatoPaulistaSub-17desde2013(Foto:Divulgação/Corinthians

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