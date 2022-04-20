Empate com Azuriz quebrou sequência de triunfos do Bahia

Na noite da última terça-feira, o Bahia recebeu o Azuriz pela Terceira Fase da Copa do Brasil e ficou no empate sem gols.
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O resultado deixou o confronto em aberto e aumentou a pressão em cima do elenco, que voltou a falhar em momento decisivo.
Além do placar negativo dentro da Arena Fonte Nova, o Bahia quebrou uma série de cinco vitórias consecutivas.
Antes da igualdade pela Copa do Brasil, o Tricolor havia vencido compromissos pelo Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Série B.
Confira abaixo a sequência:
Bahia 4 x 1 Jacupiense - Baianão
Bahia 3 x 0 Vitória da Conquista - Baianão
Sergipe 1 x 3 Bahia – Copa do Nordeste
Bahia 2 x 0 Cruzeiro - Série B
Náutico 0 x 1 Bahia - Série B