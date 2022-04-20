Empate com Azuriz quebrou sequência de triunfos do Bahia

Na noite da última terça-feira, o Bahia recebeu o Azuriz pela Terceira Fase da Copa do Brasil e ficou no empate sem gols.

- VEJA A TABELA DA SÉRIE B

O resultado deixou o confronto em aberto e aumentou a pressão em cima do elenco, que voltou a falhar em momento decisivo.

Além do placar negativo dentro da Arena Fonte Nova, o Bahia quebrou uma série de cinco vitórias consecutivas.

Antes da igualdade pela Copa do Brasil, o Tricolor havia vencido compromissos pelo Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Série B.

Confira abaixo a sequência:

Bahia 4 x 1 Jacupiense - Baianão

Bahia 3 x 0 Vitória da Conquista - Baianão

Sergipe 1 x 3 Bahia – Copa do Nordeste

Bahia 2 x 0 Cruzeiro - Série B

Náutico 0 x 1 Bahia - Série B