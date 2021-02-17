'Emocionalmente o Vasco ficou muito abalado', diz Pedrinho sobre a pane do VAR no jogo do último domingo

Crédito: Reprodução/ESPN Brasil

A partida entre Vasco e Internacional, em São Januário, foi marcada por uma polêmica envolvendo o VAR, que gerou um pedido oficial de anulação do jogo por parte do clube carioca. No programa 'Troca de Passes', do canal Sportv, o ídolo Cruz-Maltino e comentarista, Pedrinho, analisou a pane no sistema do árbitro de vídeo e os efeitos do lance do primeiro gol Colorado na questão emocional dos jogadores do Gigante da Colina.

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– O primeiro gol do Internacional ele sai por um problema do VAR. Nas imagens não são comprovadas, não tem como vc dizer que estava ou não impedido, e isso causa um dano psicológico enorme dentro da partida - comentou, e em seguida completou.

– O Vasco já está muito pressionado e um gol logo no início da partida tem um prejuízo emocional muito grande, o Vasco começa a errar tecnicamente e o erro não é só pela qualidade, é pela questão emocional, de pressão, então é algo que precisa ser muito discutida, ainda mais envolvendo um possível campeão e um time no Z4 - disse.

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Além disso, o comentarista afirmou que essa interferência tem que ser discutida, já que afetou diretamente um jogo decisivo na reta final do Brasileirão entre duas equipes que têm objetivos importantes dentro da competição. O internacional na disputa pelo título e o Vasco na luta para deixar o Z4.

- É uma coisa que tem muito que ser discutida porque reta final de Campeonato Brasileiro com a equipe do Internacional disputando o título. A outra da grandeza do Vasco fugindo do rebaixamento e a gente tem um problema na ferramenta em uma hora decisiva que pode decidir o destino de duas equipes - salientou.