Emocionado, técnico da Dinamarca fala após mal súbito de Eriksen: 'Experiência traumática'

Técnico da seleção dinamarquesa, Kasper Hjulmand falou com a imprensa em entrevista coletiva após a derrota para a Finlândia neste sábado, na estreia da Eurocopa. O tema principal, é claro, foi o mal súbito que o meia Christian Eriksen teve ao final do primeiro tempo.
+ Veja a tabela e os jogos da Eurocopa- Há jogadores que estão completamente acabados emocionalmente. Jogadores que, na maioria dos dias, não poderiam jogar esta partida. Eles se abraçaram. Foi uma experiência traumática. Era algo para o qual todos poderiam dizer "não" - disse Hjulmand.
Eriksen caiu desacordado no gramado por volta dos 42 minutos do primeiro tempo, e por lá ficou por mais 15 minutos recebendo atendimento. O treinador da Dinamarca falou sobre o quão querido é o camisa 10, e disse que a decisão de continuar o jogo foi dos atletas, sem pressão da Uefa.
- Christian é um dos melhores jogadores, mas é uma pessoa ainda melhor. Foi uma noite muito difícil onde todos nos lembramos o que é o mais importante da vida. Esses aqui são relacionamentos significativos. São pessoas que temos perto de nós. É família e amigos.