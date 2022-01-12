'Emocionado', Murilo diz que aceitou proposta do Palmeiras 'logo de cara'

Confirmado nesta quarta-feira (12) como o novo reforço do Palmeiras para a temporada, o zagueiro Murilo, 24 anos, não poupou elogios ao clube na sua chegada. O jogador, que assinou contrato por cinco temporadas, contou que ficou "emocionado" com o interesse alviverde e aceitou de primeira a proposta feita.- Fiquei muito feliz quando chegou a proposta. Fiquei emocionado de verdade e contei para toda a minha família. Aceitei logo de cara e queria vir para São Paulo o mais rapidamente possível para me juntar aos meus companheiros.

Revelado pelo Cruzeiro, onde chegou aos 13 anos, Murilo foi figura constante em convocações da seleção brasileira de base e estreou profissionalmente pelo time celeste em 2017. Integrou o elenco campeão mineiro em 2018 e 2019 e da Copa do Brasil em 2017 e 2018, somando, ao todo, 60 partidas pelo clube. Na Raposa, jogou ao lado de Rony, ainda na base, e de Mayke. Por isso, disse que já conhecia a estrutura do Verdão.

- Já conhecia a estrutura do clube e fico feliz por ter tudo isso à minha disposição. Tenho certeza de que tomei a decisão certa ao vir para o Verdão. É muito bom chegar a um lugar onde já se tem amigos e pessoas que conhecemos. O Mayke e o Rony me ajudarão na adaptação e será também uma oportunidade para eu fazer novas amizades.

Um dos pontos observados por Murilo no time pelo qual vai fazer parte é a intensidade. O zagueiro elogiou o ritmo de jogo pedido pelo técnico Abel Ferreira e disse que gosta de atuar dessa maneira.- Já assisti a vários jogos recentes do Palmeiras, percebi muito a intensidade e gosto deste estilo de jogo. Tenho certeza de que me adaptarei rápido e vou corresponder dentro de campo em tudo o que o professor e sua comissão me pedirem.

No meio da temporada de 2019, Murilo foi vendido ao Lokomotiv Moscou, pelo qual contabilizou 71 partidas (sendo dez pela Liga dos Campeões) e cinco gols, além dos títulos da Supercopa da Rússia de 2019 e da Copa da Rússia em 2021.

Este é o quinto reforço do Verdão para a temporada. Os primeiros foram o experiente goleiro Marcelo Lomba, ex-Internacional, o meio-campista colombiano Atuesta, que estava no Los Angeles FC, o atacante Rafael Navarro, destaque da temporada passada pelo Botafogo, e o meio-campista Jailson, ex-Grêmio e que estava livre no mercado após atuar no futebol chinês.TABELA

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