Emocionado, Kanu comemora título do Botafogo: ‘Nós merecemos demais’

Em vídeo de bastidores divulgado pelo Botafogo na noite desta segunda-feira, Kanu se emocionou com o título da Série B. O zagueiro esteve presente na campanha do rebaixamento na temporada passada e, com um sentimento de ‘missão cumprida’, comemorou a conquista do Alvinegro.- Só tenho a agradecer. Passa um filme grande na cabeça. Sempre falei, o que a gente viveu no ano passado parecia que não tinha fim, parecia um túnel que não tinha saída. Com muito trabalho conseguimos reverter, um clube que estava esfacelado pode voltar a sorrir, a torcida ir a jogo e comemorar. Título é sempre título, muito feliz. Muito obrigado por todo o apoio. Agora é comemorar porque nós merecemos demais - disse o zagueiro, cria da base do Botafogo.