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Emocionado, Kanu comemora título do Botafogo: ‘Nós merecemos demais’

Zagueiro estava presente na campanha do rebaixamento e chorou com a conquista do acesso e do título
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LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2021 às 15:57

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 15:57

Em vídeo de bastidores divulgado pelo Botafogo na noite desta segunda-feira, Kanu se emocionou com o título da Série B. O zagueiro esteve presente na campanha do rebaixamento na temporada passada e, com um sentimento de ‘missão cumprida’, comemorou a conquista do Alvinegro.- Só tenho a agradecer. Passa um filme grande na cabeça. Sempre falei, o que a gente viveu no ano passado parecia que não tinha fim, parecia um túnel que não tinha saída. Com muito trabalho conseguimos reverter, um clube que estava esfacelado pode voltar a sorrir, a torcida ir a jogo e comemorar. Título é sempre título, muito feliz. Muito obrigado por todo o apoio. Agora é comemorar porque nós merecemos demais - disse o zagueiro, cria da base do Botafogo.
> De começo ruim, troca de treinadores ao título: relembre a campanha do Botafogo na Série B
Kanu foi peça fundamental da equipe na conquista do título. Ao lado de Carli, o zagueiro cria da base do Botafogo formou uma grande dupla de zaga e alcançou bons números. O Alvinegro enfrenta o Guarani no Nilton Santos no domingo, às 16h. A torcida planeja fazer uma linda festa em casa, junto com a taça da Série B
Crédito: KanucomemorandoliderançadoBotafogonaSérieB(Foto:VítorSilva/Botafogo

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