Emocionado em discurso de despedida, Jorge Jesus exalta o Flamengo: 'Clube maravilhoso'

- Vamos ver se eu consigo aguentar, porque sou muito sentimental. Vocês são um grupo maravilhoso, mas são um grupo maravilhoso porque vocês estão em um clube maravilhoso. Não é só os jogadores que contam, não é só o treinador que conta. Toda estrutura que rodeia este o clube o põe no caminho certo, para ninguém mais pará-lo. Vocês são a mola real do clube, é verdade, mas isso só se consegue com o trabalho de muita gente. Aqui está uma demonstração do que é e o que será este clube no futuro. Ninguém vai parar mais o Flamengo, porque o Flamengo é imparável. Nesta segunda-feira, Jorge Jesus e seus auxiliares foram ao CT pela última vez antes de retornarem a Portugal, em um almoço com muito samba e churrasco. Do lado de fora do Ninho do Urubu, alguns torcedores marcaram presença e homenagearam Jorge Jesus. Uma bandeira com o rosto do técnico foi exposta.