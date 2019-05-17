Emoção de Richarlison ganha o mundo pelo Twitter

A cobertura jornalística da convocação do atacante capixaba Richarlison para os jogos da Copa América pela Seleção Brasileira, na manhã desta sexta-feira (17), rendeu ao jogador e familiares um momento único de emoção e ao Gazeta Online o status de tuíte mais relevante do Brasil no dia.

O vídeo feito na casa da avó do atacante do Everton (Inglaterra), em Nova Venécia, pela repórter Larissa Avilez, mostra o momento em que o treinador Tite lê a lista com os 23 convocados . Sentado no chão, Richarlison, junto de familiares e amigos, aguarda ansiosamente o anúncio do seu nome, que foi o último a ser pronunciado pelo técnico.

Com apenas quatro horas após ser publicado, o tuíte do Gazeta Online, que também foi retuitado pelo Richarlison em sua conta, atingiu 280 mil impressões, 395 mil visualizações, 12,2 mil curtidas, 3,4 mil retuítes e 81 mil de engajamentos, batendo contas como G1, O Globo, Folha de São Paulo e Estadão.

"Com o post do Richarlison, tivemos um engajamento muito grande, o que mostra que conseguimos fazer os seguidores interagirem com a história e alcançarmos muitos usuários. Em números, isso significa o post foi 371 mil vezes melhor que a média de qualquer outra postagem feita na conta do GOL. Tal fato é tão difícil de acontecer, que apenas dois outros perfis alcançaram este resultado no Brasil: a Revista Crescer com o caso da Boneca Momo e o jornal O Globo com a tragédia de Brumadinho. Na dashboard onde acompanhamos estas métricas, aparecemos na frente de jornais mundiais como Le Monde, New York Times e Washington Post", disse a especialista de redes sociais Bruna Borjaille.

O editor de Esportes do Jornal A Gazeta conta como foi a mobilização jornalística para a cobertura aqui no Estado da convocação do capixaba para defender o Brasil na Copa América, que será disputada no Brasil entre 14 de junho e 7 de julho.

"A gente descobriu de uma maneira inusitada, por uma repórter de redes sociais, que o Richarlison estava em uma famosa lanchonete de beira de estrada no Espírito Santo. Deduzimos que ele estava indo para casa em Nova Venécia. Conseguimos acionar uma repórter na região e ela foi à casa do Richarlison onde conseguiu produzir o vídeo no exato momento da convocação do atleta. A publicação viralizou nas redes sociais", disse Filipe.