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Emily, do Botafogo, é convocada para a Seleção Brasileira sub-20

A atacante estará com a Seleção para período de treinamentos. A janela de concentração acontece entre os dias 19 de julho e 2 de agosto...
LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2021 às 18:54

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 18:54

Crédito: Divulgação / Twitter Botafogo
Na tarde segunda-feira, o técnico Jonas Urias convocou 25 atletas para um período de preparação no CT do Retrô, em Pernambuco. Dentre as jogadoras, está Emily, do Botafogo, que estará com o grupo para a janela de concentração, que acontece entre os dias 19 de julho e 2 de agosto. Pelas redes sociais, o clube comemorou a convocação da atacante e a parabenizou.
> ATUAÇÕES: Chay se destaca no empate do Botafogo contra o Cruzeiro- Convocada! A atleta do Fogão Emily Assis foi convocada para a Seleção Brasileira Sub-20. A atacante alvinegra foi chamada para um novo período de preparação no CT do Retrô, em Pernambuco, entre os dias 19 de julho e 2 de agosto. Valeu, Gloriosa
> Veja a tabela da Série B Pelo masculino, o Botafogo volta a campo no próximo sábado, contra o Brusque, no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina, às 19h. A partida é válida pela 12ª rodada da Série B do Brasileirão.

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