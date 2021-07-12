Emily, do Botafogo, é convocada para a Seleção Brasileira sub-20

Crédito: Divulgação / Twitter Botafogo

Na tarde segunda-feira, o técnico Jonas Urias convocou 25 atletas para um período de preparação no CT do Retrô, em Pernambuco. Dentre as jogadoras, está Emily, do Botafogo, que estará com o grupo para a janela de concentração, que acontece entre os dias 19 de julho e 2 de agosto. Pelas redes sociais, o clube comemorou a convocação da atacante e a parabenizou.

> ATUAÇÕES: Chay se destaca no empate do Botafogo contra o Cruzeiro- Convocada! A atleta do Fogão Emily Assis foi convocada para a Seleção Brasileira Sub-20. A atacante alvinegra foi chamada para um novo período de preparação no CT do Retrô, em Pernambuco, entre os dias 19 de julho e 2 de agosto. Valeu, Gloriosa