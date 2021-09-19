Emiliano Velázquez deixa boa impressão após estreia no Santos

Crédito: Velázquez demorou para estrear, pois já chegou suspenso, mas foi bem contra o Ceará (Divulgação/Santos FC

Se houve algo de positivo para citar no Santos depois do empate contra o Ceará, podemos dizer que foi a evolução do sistema defensivo, que contou com o Emiliano Velázquez pela primeira vez.Após algumas semanas no Santos, o uruguaio Emiliano Velázquez conseguiu realizar sua estreia. O Peixe esperava contar com o jogador contra o Bahia, na rodada passada, mas foi comunicado que o defensor tinha uma partida de suspensão em aberto, ocorrida ainda pelo Campeonato Espanhol.Neste sábado, o técnico Fábio Carille mandou o uruguaio a campo com outros dois zagueiros. Foi a primeira vez que o treinador usou esse esquema na carreira. O Alvinegro, por exemplo, usou essa formação na partida contra o Internacional em 2020, mas com outro treinador.

Velázquez realizou cinco cortes na partida, com 2 interceptações, 39 passes certos, o que da um aproveitamento de 75% de êxito. Carille gostou.

“Desde quando chegamos aqui, começamos a detectar a possibilidade de resposta boa com três zagueiros. Com quatro anos e meio, é a minha primeira experiência. Não é minha preferência, mas acredito que por característica time pode corresponder bem assim”, resumiu Carille, após o jogo.

De acordo com o treinador, a semana livre antes do próximo jogo, contra o Juventude, servirá para melhorar ainda mais o desempenho.

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