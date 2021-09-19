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Emiliano Velázquez deixa boa impressão após estreia no Santos

Zagueiro uruguaio fez primeira partida pela equipe da Vila e, ao lado de Danilo Boza e de Wagner Palha, aumentou a eficiência do setor defensivo contra o Ceará...

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 15:00

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2021 às 15:00
Crédito: Velázquez demorou para estrear, pois já chegou suspenso, mas foi bem contra o Ceará (Divulgação/Santos FC
Se houve algo de positivo para citar no Santos depois do empate contra o Ceará, podemos dizer que foi a evolução do sistema defensivo, que contou com o Emiliano Velázquez pela primeira vez.Após algumas semanas no Santos, o uruguaio Emiliano Velázquez conseguiu realizar sua estreia. O Peixe esperava contar com o jogador contra o Bahia, na rodada passada, mas foi comunicado que o defensor tinha uma partida de suspensão em aberto, ocorrida ainda pelo Campeonato Espanhol.Neste sábado, o técnico Fábio Carille mandou o uruguaio a campo com outros dois zagueiros. Foi a primeira vez que o treinador usou esse esquema na carreira. O Alvinegro, por exemplo, usou essa formação na partida contra o Internacional em 2020, mas com outro treinador.
Velázquez realizou cinco cortes na partida, com 2 interceptações, 39 passes certos, o que da um aproveitamento de 75% de êxito. Carille gostou.
“Desde quando chegamos aqui, começamos a detectar a possibilidade de resposta boa com três zagueiros. Com quatro anos e meio, é a minha primeira experiência. Não é minha preferência, mas acredito que por característica time pode corresponder bem assim”, resumiu Carille, após o jogo.
De acordo com o treinador, a semana livre antes do próximo jogo, contra o Juventude, servirá para melhorar ainda mais o desempenho.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
"Time já respondeu bem e agora temos semana limpa para trabalhar de fato. Foi muito pouco tempo para treinamentos. Demos uma resposta, uma cara de que podemos jogar assim e os resultados virem", concluiu.

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