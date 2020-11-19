Emiliano Díaz elogia Botafogo: 'Havia muito tempo que não tínhamos uma equipe com tanta técnica'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Emiliano Díaz confia em dias melhores para o Botafogo. Penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro tem confronto decisivo diante do Fortaleza no próximo domingo. Mesmo assim, o auxiliar-técnico do Alvinegro afirma que o elenco dá sinais de que vai melhorar.

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- A vontade de mudar toda a situação rápido. E depois, o talento. Havia muito tempo que não tínhamos uma equipe com tanta técnica. A verdade é que é muito bom treinar uma equipe assim. Estamos começando a recuperar a intensidade que queremos e, sobretudo, uma ideia clara de jogo - afirmou, em entrevista à "BotafogoTV".

Na ausência de Ramón Díaz, que se recupera de uma cirurgia, Emiliano está comandando os treinos no campo anexo do Estádio Nilton Santos. Intensidade é uma palavra-chave para o argentino, que busca misturar este conceito com o talento dos jogadores brasileiros.- É uma combinação perfeita. A intensidade do futebol mundial, não apenas do futebol argentina, na Europa se joga muito assim, e o jogador brasileiro tem a técnica que não há em nenhum lugar do mundo. Esperamos fazer essa mescla para chegar onde queremos - analisou.

A comissão técnica argentina começou a trajetoria no Glorioso com derrota para o Red Bull Bragantino. Mesmo assim, Emiliano demonstra confiança na recuperação e no grupo de jogadores para voos maiores na classificação do Campeonato Brasileiro.