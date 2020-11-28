Emerson Santos celebra sequência no Palmeiras: 'Sabia que a oportunidade ia chegar'

Titular do Palmeiras na vitória deste sábado (28) diante do Athletico-PR por 3 a 0, o zagueiro Emerson Santos celebrou mais um jogo sem sofrer gols e o seu sexto jogo seguido atuando desde o início. Na saída de campo, ele falou sobre o bom momento.​- Eu sempre me preparei para quando a oportunidade viesse, agora apareceu pra mim. Fiquei um tempo sem jogar, sabia que uma hora a oportunidade ia chegar. Graças a Deus, estou fazendo bem minha função. Agora é manter meus pés no chão, tenho muito para evoluir, mas quero seguir o trabalho, que eu acredito que tem muita coisa boa para gente neste início do ano que vem - disse o camisa 3, na saída de campo.