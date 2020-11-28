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futebol

Emerson Santos celebra sequência no Palmeiras: 'Sabia que a oportunidade ia chegar'

Camisa 3 ajudou o Palmeiras a não ser vazado diante do Athletico-PR e chegou ao seu sexto jogo seguido como titular...

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 19:34

LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2020 às 19:34
Crédito: César Greco/Ag. Palmeiras
Titular do Palmeiras na vitória deste sábado (28) diante do Athletico-PR por 3 a 0, o zagueiro Emerson Santos celebrou mais um jogo sem sofrer gols e o seu sexto jogo seguido atuando desde o início. Na saída de campo, ele falou sobre o bom momento.​- Eu sempre me preparei para quando a oportunidade viesse, agora apareceu pra mim. Fiquei um tempo sem jogar, sabia que uma hora a oportunidade ia chegar. Graças a Deus, estou fazendo bem minha função. Agora é manter meus pés no chão, tenho muito para evoluir, mas quero seguir o trabalho, que eu acredito que tem muita coisa boa para gente neste início do ano que vem - disse o camisa 3, na saída de campo.
​Emerson Santos cresce em um momento em que a concorrência na zaga do Palmeiras aumenta com o retorno de Luan após quarentena pela Covid-19 e a disponibilidade de Kuscevic e Empereur, recém chegados. Renan, com quem Emerson vinha fazendo dupla de zaga, está afastado por ter testado positivo.

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