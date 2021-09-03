Emerson Royal diz que Barcelona o contratou já pensando em vendê-lo: 'Eles tinham em mente esta ideia'

Crédito: JOSEP LAGO / AFP

Negociado pelo Barcelona com o Tottenham na reta final da janela de transferências, o lateral-direito Emerson Royal afirmou que não foi bem tratado pelo clube catalão. De acordo com o brasileiro, a intenção da equipe era negociá-lo rapidamente para um lucro.

+ Veja a tabela e os jogos da La Liga- Quando cheguei estava seguro de que o Barcelona não queria me vender, mas vendo o que aconteceu, tenho certeza de que quando me contrataram já tinham em mente a ideia de venda. Não me senti usado, mas me doeu a forma. Poderia ter sido de outra maneira. Há formas melhores de resolver as coisas - disse o jogador ao jornal "Marca".

Emerson chegou ao Barcelona nesta temporada, depois de deixar o Real Betis, clube que defendia desde 2019. Quando o ala desembarcou em Sevilha, os catalães firmaram um acordo de preferência de compra para o futuro, o que aconteceu na última janela, por 9 milhões de euros (R$ 54 milhões).

- Eu estava no Betis e tinha claro que ao final da temporada iria para o Barcelona. Assim estava estipulado no meu contrato. Escutava notícias de que outros clubes da Espanha e do exterior estavam interessados, mas sabia que por contrato iria ao Barça - disse Emerson.

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