Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Emerson Royal diz que Barcelona o contratou já pensando em vendê-lo: 'Eles tinham em mente esta ideia'
futebol

Emerson Royal diz que Barcelona o contratou já pensando em vendê-lo: 'Eles tinham em mente esta ideia'

Brasileiro foi anunciado pelo clube catalão em junho, mas deixou o clube na reta final da janela de transferências. Novo clube do lateral-direito é o Tottenham, da Inglaterra...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 set 2021 às 11:39

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 11:39

Crédito: JOSEP LAGO / AFP
Negociado pelo Barcelona com o Tottenham na reta final da janela de transferências, o lateral-direito Emerson Royal afirmou que não foi bem tratado pelo clube catalão. De acordo com o brasileiro, a intenção da equipe era negociá-lo rapidamente para um lucro.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga- Quando cheguei estava seguro de que o Barcelona não queria me vender, mas vendo o que aconteceu, tenho certeza de que quando me contrataram já tinham em mente a ideia de venda. Não me senti usado, mas me doeu a forma. Poderia ter sido de outra maneira. Há formas melhores de resolver as coisas - disse o jogador ao jornal "Marca".
Emerson chegou ao Barcelona nesta temporada, depois de deixar o Real Betis, clube que defendia desde 2019. Quando o ala desembarcou em Sevilha, os catalães firmaram um acordo de preferência de compra para o futuro, o que aconteceu na última janela, por 9 milhões de euros (R$ 54 milhões).
- Eu estava no Betis e tinha claro que ao final da temporada iria para o Barcelona. Assim estava estipulado no meu contrato. Escutava notícias de que outros clubes da Espanha e do exterior estavam interessados, mas sabia que por contrato iria ao Barça - disse Emerson.
+ Quais clubes contrataram melhor na janela de transferências na Europa? Veja ranking do LANCE!
- Pensava que o clube queria que eu ficasse. Encontrei com os dirigentes e me disseram que a situação não era boa, e que o melhor para eles era vender. Repeti para eles que minha intenção era ficar, porque meu sonho era jogar aqui e conquistar títulos pelo Barcelona. Sabia que estava na melhor forma e que iria triunfar. Mas sou ligado, e chegou um momento em que me dei conta que estavam dizendo que fosse embora sim ou sim - completou o atleta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados