Emerson é alvo de interesse da Inter de Milão para próxima temporada

A Inter de Milão está interessada na contratação de Emerson para a lateral direita, segundo o "Mundo Deportivo". O conjunto italiano acredita que o brasileiro é o substituto ideal caso a saída de Hakimi seja confirmada nas próximas semanas.Dirigentes nerazzurri enxergam o ala como um atleta ofensivo, com boa projeção e chegada na área. No entanto, o desejo da Inter de Milão deve esbarrar também na vontade da equipe culé em contar com o jogador para a próxima temporada.
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Na última semana, o clube catalão anunciou que estaria exercendo a opção de compra definitiva do brasileiro. Além disso, o Barcelona já comunicou a Emerson que contam com ele para a próxima campanha e demonstraram vontade em renovar seu contrato até 2026.
Na Catalunha, Emerson terá que disputar espaço com Sergiño Dest, que foi contratado em janeiro deste ano. Enquanto isso, a equipe de Ronald Koeman busca encontrar um novo time para que Sergi Roberto possa ser transferido na janela.