Emerson é alvo de interesse da Inter de Milão para próxima temporada

A Inter de Milão está interessada na contratação de Emerson para a lateral direita, segundo o "Mundo Deportivo". O conjunto italiano acredita que o brasileiro é o substituto ideal caso a saída de Hakimi seja confirmada nas próximas semanas.Dirigentes nerazzurri enxergam o ala como um atleta ofensivo, com boa projeção e chegada na área. No entanto, o desejo da Inter de Milão deve esbarrar também na vontade da equipe culé em contar com o jogador para a próxima temporada.