Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Emerson é alvo de interesse da Inter de Milão para próxima temporada

Lateral direito do Barcelona e da Seleção Brasileira é cotado para substituir Hakimi...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jun 2021 às 08:53

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 08:53

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
A Inter de Milão está interessada na contratação de Emerson para a lateral direita, segundo o "Mundo Deportivo". O conjunto italiano acredita que o brasileiro é o substituto ideal caso a saída de Hakimi seja confirmada nas próximas semanas.Dirigentes nerazzurri enxergam o ala como um atleta ofensivo, com boa projeção e chegada na área. No entanto, o desejo da Inter de Milão deve esbarrar também na vontade da equipe culé em contar com o jogador para a próxima temporada.
> Veja a tabela da Eurocopa
Na última semana, o clube catalão anunciou que estaria exercendo a opção de compra definitiva do brasileiro. Além disso, o Barcelona já comunicou a Emerson que contam com ele para a próxima campanha e demonstraram vontade em renovar seu contrato até 2026.
Na Catalunha, Emerson terá que disputar espaço com Sergiño Dest, que foi contratado em janeiro deste ano. Enquanto isso, a equipe de Ronald Koeman busca encontrar um novo time para que Sergi Roberto possa ser transferido na janela.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona internazionale
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes
Imagem de destaque
João Fonseca supera francês top 30 e avança em Monte Carlo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados