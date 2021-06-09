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Embalado por gols na Seleção, Pedro retorna ao Flamengo com expectativa de rara sequência como titular

Atacante é dúvida para duelo contra o Coritiba, na quinta-feira, mas depois deve assumir a posição de referência no ataque devido à presença de Gabigol na Copa América...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 07:00

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 07:00

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Moral alta e sensação de dever cumprido: é assim que Pedro retorna ao Brasil nesta quarta-feira, após se destacar nos amistosos da Seleção Olímpica, na Sérvia. Agora, com a presença praticamente certa de Gabigol na Copa América, o atacante vive a expectativa de ganhar uma rara sequência como titular com a camisa do Flamengo.
+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” turbinam receitas do FlamengoDos sete jogadores rubro-negros convocados na Data Fifa, Pedro foi quem melhor aproveitou o período longe do Ninho do Urubu. Titular nos jogos da Seleção Olímpica contra Cabo Verde e Sérvia, o atacante marcou três gols e se consolidou como referência no ataque da equipe de André Jardine.
Se a vaga na Seleção Olímpica parece estar garantida, a situação de Pedro no Flamengo é bem diferente. Com a forte concorrência de Bruno Henrique e Gabigol no ataque, o atleta tem o status de "reserva de luxo" e ainda não conseguiu emplacar uma grande sequência de jogos como titular na temporada atual.
Um cenário se tornou comum: quando um dos titulares está indisponível ou Ceni quer poupá-los, Pedro recebe a chance de iniciar uma partida, mas costuma voltar para o banco logo no confronto seguinte. Dessa forma, desde março, a maior sequência que Pedro teve como titular foi de apenas dois jogos - o que aconteceu em duas oportunidades.
+ Gerson é o próximo a sair! Veja todas as transações do Flamengo na Era LandimSequências de Pedro como titular do Flamengo na temporada:
19/03 - Flamengo 4 x 1 Resende - Taça Guanabara24/03 - Botafogo 0 x 2 Flamengo - Taça Guanabara
Assim como os outros convocados, o aproveitamento na partida será feito de acordo com a avaliação da comissão técnica, já que há pouco tempo de recuperação somado ao desgaste da longa viagem.
A situação de Pedro no Flamengo deve mudar, de fato, a partir do fim de semana. Se confirmada a convocação à Copa América, Gabigol ficará à disposição da Seleção Brasileira pelos próximos 35 dias e abrirá espaço para o companheiro enfim se tornar a referência no ataque rubro-negro.Mesmo sem sequência, os números de Pedro na temporada do Flamengo impressionam: são 14 partidas disputadas - sendo nove como titular e cinco entrando no decorrer dos 90 minutos - e nove gols marcados, que o coloca como vice-artilheiro da equipe - apenas atrás de Gabigol (15).
Com mais minutos em campo e um maior entrosamento com os companheiros, a expectativa é que o atacante mantenha a boa fase recente e siga balançando as redes, como fez nas três últimas partidas que entrou em campo.

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