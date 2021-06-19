Embalado por gol e assistências, Vitinho celebra boa fase no Flamengo: 'Números importantes'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Com desfalques importantes no setor ofensivo, como Gabigol e Arrascaeta, o Flamengo conta com o crescimento de produção de Vitinho para manter a atual sequência invicta. Nos últimos três jogos, o meia-atacante assumiu a responsabilidade, melhorou o desempenho pessoal e foi peça importante para as vitórias, com quatro participações em gol

+ Flamengo chega a 20 jogadores da base que receberam chances na temporada; veja listaNa primeira partida após o período de 10 dias sem jogos, foi de Vitinho a assistência para o gol de Rodrigo Muniz no triunfo de 1 a 0 sobre o Coritiba, pela Copa do Brasil. Em seguida, no 2 a 0 contra o América-MG, pelo Brasileirão, o camisa 11 deu mais duas assistências. Já na última quarta-feira, novamente contra o Coxa, ele marcou o primeiro gol rubro-negro na vitória por 2 a 0 e foi um dos destaques em campo.

Além de ajudar o Flamengo a sair vitorioso de campo, esses números também servem para elevar a própria confiança do jogador, que nunca foi unânime entre a torcida. Em participação no programa "Resenha do Craque", da FlaTV, Vitinho celebrou a sequência como titular e o bom momento com a camisa rubro-negra.

- Tem sido números importantes para mim nesta sequência como titular, aproveitando que a galera que costuma jogar está na seleção. Eu tenho buscado aproveitar para ajudar o Flamengo a vencer e também ganhar mais confiança.

- Eu adoro o Vitinho. Sei que existe uma crítica ou outra, é comum. Mas é um cara que entrega bastante e tem melhorado muito a sua produção com a gente. Participa de quase todos os jogos, seja como titular ou entrando. Tem uma finalização de fora da área muito boa, eu falo para ele: "Se você não chuta duas, três bolas ao gol por jogo, você está perdendo o seu principal potencial" - disse Ceni, à FlaTV.

Neste sábado, o Flamengo volta a campo e Vitinho terá mais uma chance para ampliar os números da fase atual. O adversário será o Red Bull Bragantino, que também vive bom momento e recebeu elogios do camisa 11.- (Vai ser um) Jogo difícil. A gente quer manter nossa invencibilidade no Brasileirão, buscar mais uma vitória e fazer nove pontos para continuar firme na competição. O adversário acabou de vencer o Corinthians de virada. Vai ser um bom jogo e a gente está preparado para fazer nosso melhor e sair vitorioso - concluiu Vitinho.