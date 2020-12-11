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Embalado por fase recente, Chelsea visita o Everton com chances de assumir a liderança no Inglês

Equipes se enfrentam neste sábado, às 17h (de Brasília), pela 12ª rodada da Premier League...
LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2020 às 14:30

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 14:30

Crédito: PAUL ELLIS / AFP
Terceiro lugar no Campeonato Inglês, classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões e com uma invencibilidade de 14 jogos. Assim o Chelsea chega para enfrentar o Everton, neste sábado, pela 12ª rodada da Premier League. A partida está marcada para começar às 17h (horário de Brasília) e será disputada no Goodison Park, em Liverpool.
+ Confira a tabela do Campeonato InglêsCom 22 pontos conquistados, o clube londrino está a dois de distância do líder Tottenham e do vice-líder Liverpool, que somam 24. Dessa forma, a equipe comandada por Frank Lampard assumirá a liderança de forma provisória em caso de vitória fora de casa e torcerá por um tropeço dos concorrentes diretos no domingo. Em entrevista coletiva, o treinador dos Blues ressaltou a importância da sequência de jogos na competição até o fim do ano.
- Foi importante para nós avançar de fase na Liga dos Campeões e deixá-la de lado até o ano que vem. Nossos próximos quatro jogos mostram como a Premier League é desafiadora. É importante se concentrar e entender. Não podemos abandonar nossos padrões de jogo.
Já o Everton, que começou a temporada como a grande surpresa e na liderança, caiu de rendimento e acumula uma série resultados ruins. Nas últimas sete rodadas, o clube venceu apenas uma partida e ocupa atualmente a nona posição, com 17 pontos. Para piorar a situação, Carlo Ancelotti terá três desfalques importantes para enfrentar o Chelsea: Coleman, Delph e James Rodríguez.Confira as prováveis escalações
Everton: Pickford; Godfrey, Mina e Keane; Davies, Allan, Doucoure e Iwobi; Bernard, Calvert-Lewin e Richarlison. Técnico: Carlo Ancelotti
Chelsea: Mendy; James, Zouma, Thiago Silva e Chilwell; Kovacic, Kante e Mount; Pulisic, Giroud e Werner. Técnico: Frank Lampard

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