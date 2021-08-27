Embalado pela goleada, Flamengo busca manter ascensão em jogos como visitante no Brasileirão

Crédito: PABLO NUNES / Photo Premium / Lance!

O desempenho do Flamengo como visitante no Campeonato Brasileiro cresceu nos últimos três jogos. No total, foram duas vitórias, um empate e nenhuma derrota. Dessa forma, embalado pela goleada contra o Grêmio, na Copa do Brasil, o Rubro-Negro busca melhorar esse aproveitamento contra o Santos, neste sábado, às 19h, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 18ª rodada do Brasileirão.

> Nova camisa 3 do Flamengo lançada! Veja galeria de fotos com o uniformeA última derrota como visitante no Campeonato Brasileiro veio no dia 7 de julho, quando o time, até então comandando por Rogério Ceni, perdeu para o Atlético-MG por 2 a 1. Ou seja, até aqui, o Flamengo de Renato Gaúcho não sabe o que é perder fora de casa na competição nacional.

> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro

Ao contabilizar apenas os jogos como visitante, o Flamengo ocuparia a décima colocação na tabela. No total, foram três vitórias, dois empates e uma derrota fora de casa.

No entanto, vale lembrar que o Flamengo teve três jogos do Brasileirão adiados, sendo dois deles como visitante: contra o Grêmio, em Porto Alegre, e contra o Athletico, em Curitiba. Fora isso, o Rubro-Negro tem o quarto melhor aproveitamento da competição em jogos fora de casa entre todos os times - fica atrás apenas de Red Bull Bragantino, Atlético-MG e Corinthians.RETROESPECTO POSITIVO FORA DE CASA

Vale lembrar que o Flamengo tem um dos melhores desempenhos fora de casa do Campeonato Brasileiro nas temporadas mais recentes. Desde 2018, o time da Gávea ficou, no mínimo, na segunda colocação nesse quesito. A seguir, veja os números do Rubro-Negro fora de casa nos últimos anos:

Campeonato Brasileiro 2020: líder, com 34 pontos (dez vitórias, quatro empates e cinco derrotas);

Campeonato Brasileiro 2019: líder, com 37 pontos (11 vitórias, quatro empates e quatro derrotas);