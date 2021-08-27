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Embalado pela goleada, Flamengo busca manter ascensão em jogos como visitante no Brasileirão

Nos últimos três jogos fora de casa, foram duas vitórias e um empate; Rubro-Negro tem o quarto melhor aproveitamento como visitante do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 19:00

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2021 às 19:00
Crédito: PABLO NUNES / Photo Premium / Lance!
O desempenho do Flamengo como visitante no Campeonato Brasileiro cresceu nos últimos três jogos. No total, foram duas vitórias, um empate e nenhuma derrota. Dessa forma, embalado pela goleada contra o Grêmio, na Copa do Brasil, o Rubro-Negro busca melhorar esse aproveitamento contra o Santos, neste sábado, às 19h, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 18ª rodada do Brasileirão.
> Nova camisa 3 do Flamengo lançada! Veja galeria de fotos com o uniformeA última derrota como visitante no Campeonato Brasileiro veio no dia 7 de julho, quando o time, até então comandando por Rogério Ceni, perdeu para o Atlético-MG por 2 a 1. Ou seja, até aqui, o Flamengo de Renato Gaúcho não sabe o que é perder fora de casa na competição nacional.
> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro
Ao contabilizar apenas os jogos como visitante, o Flamengo ocuparia a décima colocação na tabela. No total, foram três vitórias, dois empates e uma derrota fora de casa.
No entanto, vale lembrar que o Flamengo teve três jogos do Brasileirão adiados, sendo dois deles como visitante: contra o Grêmio, em Porto Alegre, e contra o Athletico, em Curitiba. Fora isso, o Rubro-Negro tem o quarto melhor aproveitamento da competição em jogos fora de casa entre todos os times - fica atrás apenas de Red Bull Bragantino, Atlético-MG e Corinthians.RETROESPECTO POSITIVO FORA DE CASA
Vale lembrar que o Flamengo tem um dos melhores desempenhos fora de casa do Campeonato Brasileiro nas temporadas mais recentes. Desde 2018, o time da Gávea ficou, no mínimo, na segunda colocação nesse quesito. A seguir, veja os números do Rubro-Negro fora de casa nos últimos anos:
Campeonato Brasileiro 2020: líder, com 34 pontos (dez vitórias, quatro empates e cinco derrotas);
Campeonato Brasileiro 2019: líder, com 37 pontos (11 vitórias, quatro empates e quatro derrotas);
Campeonato Brasileiro 2018: vice-líder, com 28 pontos (sete vitórias, sete empates e cinco derrotas).

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