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Embalado, Botafogo tem a melhor campanha e a melhor defesa das últimas dez rodadas da Série B

Desde a chegada do técnico Enderson Moreira, time da estrela solitária enfileirou triunfos e entrou na briga pelo acesso. Glorioso sofreu apenas quatro gols nos últimos dez jogos...
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Publicado em 

08 set 2021 às 11:00

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 11:00

Crédito: Botafogo ocupa a quarta colocação da Série B com 38 pontos e enfrenta o Londrina no sábado (Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo iniciou sua campanha na Série B derrapando e não conseguindo encontrar o equilíbrio para alcançar o G4. Com a chegada de Enderson Moreira, tudo mudou, e o time enfileirou triunfos, que os colocaram de vez na briga, não só pelo acesso, como pelo título. Ainda restam quinze rodadas, mas o Alvinegro demonstra força para lutar até o fim pela tão sonhada volta à elite.
Os números da transformação são impressionantes e fazem com que o Glorioso tenha a melhor campanha nas últimas dez rodadas. Com 25 pontos, à frente do Coritiba, que tem 20, o time carioca soma oito vitórias, um empate e apenas uma derrota, com quatorze gols. Mais do que isso, o desempenho tem não só agradado a torcida, como fez o time dar um salto na tabela. Atualmente, ocupa a quarta colocação, com 38 pontos.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Um dos setores de maior destaque nessas dez partidas é justamente a defesa. Sistema que deu dor de cabeça a Marcelo Chamusca, que teve enorme dificuldade em solucionar os problemas no início da competição e acabou sendo demitido no dia 13 de julho.
Nos últimos dez jogos, o time sofreu apenas quatro gols, dezoito a menos que o antecessor de Enderson. A segunda melhor defesa nas últimas dez partidas é do Avaí com cinco. Ao observar o desempenho em casa nas últimas cinco partidas, o Botafogo está com 100% de aproveitamento ao lado da Ponte Preta e com oito gols de saldo (fez dez e sofreu apenas dois). O "fator casa" tem sido importante na arrancada, mesmo com a ausência da torcida.
Para dar sequência a esse desempenho no Nilton Santos, o Glorioso terá pela frente dois jogos sob seus domínios. Contra o Londrina, que está na zona de rebaixamento, e só marcou nove pontos nos últimos dez jogos. Em seguida, o duelo será contra o Náutico, que iniciou a campanha com um futebol de encher os olhos, mas caiu de rendimento e atualmente é dirigido por Marcelo Chamusca.
No primeiro turno, a equipe empatou com o Londrina no Estádio do Café, deixando pontos importantes pelo caminho. Na época, o Timbu era líder e o Botafogo não conseguiu superá-lo em Pernambuco. Em outro momento na competição, duas vitórias serão essenciais para a boa sequência na temporada, sobretudo no Rio de Janeiro.
Caso isso aconteça, os cariocas chegariam aos 44 pontos e poderiam tentar abrir vantagem no G4. A diferença atual é de apenas um ponto para Guarani e Avaí, que somam 37. Como disse o goleiro Diego Loureiro, para se manter entre os quatro primeiros é necessário buscar a regularidade em uma das edições mais disputadas da Série B.

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