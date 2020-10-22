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Em votação apertada, Conselho do Santos aprova proposta do Huachipato por Soteldo

Proposta ainda precisa ser aceita pelo atleta, para que os chilenos voltem a ter 100% dos direitos econômicos do atacante, que permanece no Peixe até uma negociação futura...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2020 às 23:51

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 23:51

O Conselho Deliberativo do Santos foi favorável a proposta do Huachipato (CHI) pelo atacante Soteldo. A votação foi apertada, 83 conselheiros votaram "sim" para a negociação (52%), 71 "não" (44%) e oito se abstiveram.
A proposta de 7 milhões de dólares (R$ 39,2 mi no câmbio do dia) do Al-Hilal também foi levantada durante a reunião, mas frente a preferência do Comitê Gestor pelo negócio com o Huachipato (CHI), pois vê a operação com os árabes como arriscada, já que o valor depositado pela venda pode ocasionar o bloqueio das contas do Peixe, a pauta foi retirada. Além disso, a proposta com a equipe saudita foi recusada pelo atacante.

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