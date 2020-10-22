Em votação apertada, Conselho do Santos aprova proposta do Huachipato por Soteldo

O Conselho Deliberativo do Santos foi favorável a proposta do Huachipato (CHI) pelo atacante Soteldo. A votação foi apertada, 83 conselheiros votaram "sim" para a negociação (52%), 71 "não" (44%) e oito se abstiveram.

A proposta de 7 milhões de dólares (R$ 39,2 mi no câmbio do dia) do Al-Hilal também foi levantada durante a reunião, mas frente a preferência do Comitê Gestor pelo negócio com o Huachipato (CHI), pois vê a operação com os árabes como arriscada, já que o valor depositado pela venda pode ocasionar o bloqueio das contas do Peixe, a pauta foi retirada. Além disso, a proposta com a equipe saudita foi recusada pelo atacante.