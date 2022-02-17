Em vitória do Corinthians, torcida provoca o Palmeiras: 'Sou campeão do mundo, você não conseguiu'

A torcida do Corinthians não vai esquecer tão cedo a derrota do arquirrival Palmeiras na final do Mundial de Clubes, para o Chelesea. No fim da partida contra o São Bernardo, onde o Timão venceu por 3 a 0, na última quarta-feira (16), pela sétima rodada do Campeonato Paulista, a torcida corintiana fez diversas provocações ao rival alviverde. Nos minutos finais do triunfo diante do Bernô a Gaviões da Fiel, principal torcida uniformizada corintiana, ficou alguns minutos em silêncio, e na sequência começou a entoar diversos gritos de provocações.

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A maioria das canções tinham palavrões e gritos pejorativos, fazendo menção a ausência de um título mundial por parte do arquirrival.

- Vai tomar no c*, Palmeiras. Sou campeão do Mundo, você não conseguiu, Palmeiras vai pra p*ta que o pariu.

- Porcada, diz como é jogar na casa do Timão. Mundial vocês não têm, Coringão já ganhou dois, vocês não vivem sem a Série B.

Foram gritos entoados pela torcida da Neo Química Arena.

Além disso, foram instaladas algumas faixas em diversos setores do estádio corintiano fazendo alusão aos títulos mundiais do Corinthians em 2000 e 2012, o segundo, inclusive, com o Timão derrotando o Chelsea, da Inglaterra, algoz palmeirense, na decisão.