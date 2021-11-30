Em vídeo para torcedor, Jorge Salgado afirma que Zé Ricardo deverá ser o novo técnico do Vasco

O presidente do Vasco, Jorge Salgado, tem se esquivado. Institucionalmente evitado o contato com a imprensa. Ao torcedor, nos canais oficiais, repete palavras vazias. Contudo, na noite desta segunda-feira um vídeo autoexplicativo viralizou nas redes sociais. Nele, um torcedor pergunta se há grandes chances de o time subir à Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Com meio sorriso, Jorge Salgado respondeu comentando sobre o provável próximo treinador do time, Zé Ricardo. Falou também sobre o encaminhamento das contratações de Ricardo Gomes e mais um diretor.- Eu acho. Quer dizer, nós vamos fazer uma reformulação, estamos no final de uma negociação com um treinador, que deve ser o Zé Ricardo. Estamos trazendo também o Ricardo Gomes. Só falta, agora, fechar com o diretor de futebol, que está aí também numa fase final. A partir dessa reformulação nós vamos para o jogo de novo. Acho que temos grandes possibilidades. O futebol, infelizmente, não é uma ciência exata. Trabalhamos muito esse ano que passou, avançamos muito do ponto de vista de processos internos de futebol, etc, mas no campo foi um desastre. Nada deu certo. Espero que ano que vem as coisas melhorem e a gente volte aí para a primeira divisão - afirmou, além de emendar sobre como analisa o pedido encaminhado para o Conselho Deliberativo do clube, de o futebol poder aderir à modalidade clube-empresa: