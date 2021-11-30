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Em vídeo para torcedor, Jorge Salgado afirma que Zé Ricardo deverá ser o novo técnico do Vasco

Afastado de críticas ou contestações, mandatário se abre em vídeo no qual deixa nítido também a proximidade do acerto com Ricardo Gomes e com outro diretor para o futebol...
LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2021 às 23:17

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 23:17

O presidente do Vasco, Jorge Salgado, tem se esquivado. Institucionalmente evitado o contato com a imprensa. Ao torcedor, nos canais oficiais, repete palavras vazias. Contudo, na noite desta segunda-feira um vídeo autoexplicativo viralizou nas redes sociais. Nele, um torcedor pergunta se há grandes chances de o time subir à Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Com meio sorriso, Jorge Salgado respondeu comentando sobre o provável próximo treinador do time, Zé Ricardo. Falou também sobre o encaminhamento das contratações de Ricardo Gomes e mais um diretor.- Eu acho. Quer dizer, nós vamos fazer uma reformulação, estamos no final de uma negociação com um treinador, que deve ser o Zé Ricardo. Estamos trazendo também o Ricardo Gomes. Só falta, agora, fechar com o diretor de futebol, que está aí também numa fase final. A partir dessa reformulação nós vamos para o jogo de novo. Acho que temos grandes possibilidades. O futebol, infelizmente, não é uma ciência exata. Trabalhamos muito esse ano que passou, avançamos muito do ponto de vista de processos internos de futebol, etc, mas no campo foi um desastre. Nada deu certo. Espero que ano que vem as coisas melhorem e a gente volte aí para a primeira divisão - afirmou, além de emendar sobre como analisa o pedido encaminhado para o Conselho Deliberativo do clube, de o futebol poder aderir à modalidade clube-empresa:
- Uma coisa importante também que deve acontecer agora no final do ano: nós vamos botar a SAF no Conselho, que é a sociedade anônima de futebol, e com isso vai abrir uma perspectiva de a gente atrair uns sócios, players internacionais para investirem no Vasco. E aí a gente acaba, o resultado disso aí é endividamento bem mais baixo e fortalecer o futebol com investimentos novos. Então, eu acho que o ano que vem pode ser um ótimo ano, se Deus quiser.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Crédito: ZéRicardodeverásernovamenteotécnicodoVasco.JorgeSalgadoquemconfirmou(PauloFernandes/VASCO

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