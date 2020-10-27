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futebol

Em vídeo emocionado, Douglas anuncia aposentadoria aos 38 anos

Ex-Corinthians, Vasco e Grêmio, meia encerra a carreira e grava vídeo de agradecimento...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2020 às 16:00
Crédito: Lucas Uebel/FBPA
A carreira de Douglas chegou ao fim nesta segunda-feira. Em vídeo publicado nas redes sociais, o meia anunciou a aposentadoria dos gramados aos 38 anos. O Maestro, como ficou conhecido, estava sem clube desde o início do mês de outubro, após rescindir contrato com o Brasiliense. Claramente emocionado, Douglas gravou o vídeo de despedida na Arena do Grêmio e relembrou grandes momentos da carreira. No discurso, o meia não segura as lágrimas e se diz satisfeito com a trajetória no futebol.
– Isso não tem preço. Saudade, vou sentir saudade. Colocando no papel, fui mais vitorioso do que tive desilusões. Tudo valeu a pena. É a hora de certa parar. Foi uma carreira brilhante. Saio satisfeito por tudo.
As passagens de maior sucesso na carreira de Douglas foram no Corinthians e no Grêmio. Pelo clube paulista, o meia conquistou a Copa do Brasil em 2009, a Libertadores e o Mundial de 2012, além da Recopa Sul-Americana em 2013. Já pelo Tricolor Gaúcho, foi campeão da Copa do Brasil em 2016, da Libertadores em 2017 e da Recopa em 2018.
Revelado pelo Criciúma em 2000, Douglas ainda defendeu o Rizespor (Turquia), São Caetano, Al Wasl (Emirados Árabes), Vasco, Avaí e Brasiliense. Pelo clube da capital nacional, o meia disputou apenas nove partidas e marcou três gols.

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