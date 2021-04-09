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Em vídeo dos 'Bastidores' do Vasco, Marcelo Cabo projeta: 'Botem na cabeça de vocês: nós vamos longe'

Treinador saiu satisfeito com a entrega dos jogadores na partida contra o Tombense, na última quarta-feira. Elenco se reapresentou nesta sexta e o próximo jogo é com o Flamengo...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 18:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 abr 2021 às 18:58
Crédito: Marcelo Cabo obteve duas classificações à frente do Vasco na Copa do Brasil (Reprodução / Vasco TV
Se tem vitória, se o momento é bom... tem "Bastidores". O já tradicional quadro da Vasco TV, que apresenta imagens inéditas do último jogo voltou à cena. E após a classificação na Copa do Brasil, diante do Tombense, na última quarta-feira, o técnico Marcelo Cabo projetou um bom futuro vista a entrega da equipe na partida.- Obrigado pela entrega, obrigado por vocês fazerem disso aqui uma família. Obrigado mesmo, de coração. Não é fácil. Vocês sabem o quanto nós estamos reconstruindo, brigando aqui. A torcida merece essa classificação. Botem na cabeça de vocês: nós vamos longe. Hoje (quarta-feira) é só a sequência de um início de um trabalho - citou o treinador. E completou:
- Mas não preciso nem resumir mais do que ele (Alexandre Pássaro, diretor de futebol) falou do Cano. Aos 44, estava dando pique atrás do zagueiro de 10, 20, 30 metros, dando voadora e rabo de arraia. Esse é o espírito que nós temos que ter. Nós vamos conquistar muita coisa. Celebrem, se alegrem, passem um dia maravilhoso com a família e sexta-feira nós retomamos o trabalho porque tem um clássico na quarta-feira - lembrou, citando o duelo com o Flamengo, pelo Campeonato Carioca.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca

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