Em vídeo dos 'Bastidores' do Vasco, Marcelo Cabo projeta: 'Botem na cabeça de vocês: nós vamos longe'

Se tem vitória, se o momento é bom... tem "Bastidores". O já tradicional quadro da Vasco TV, que apresenta imagens inéditas do último jogo voltou à cena. E após a classificação na Copa do Brasil, diante do Tombense, na última quarta-feira, o técnico Marcelo Cabo projetou um bom futuro vista a entrega da equipe na partida.- Obrigado pela entrega, obrigado por vocês fazerem disso aqui uma família. Obrigado mesmo, de coração. Não é fácil. Vocês sabem o quanto nós estamos reconstruindo, brigando aqui. A torcida merece essa classificação. Botem na cabeça de vocês: nós vamos longe. Hoje (quarta-feira) é só a sequência de um início de um trabalho - citou o treinador. E completou: