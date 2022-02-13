Em vídeo de bastidores do Palmeiras, Abel fala ao elenco: 'É um orgulho do c... ser treinador de vocês'

O Palmeiras desembarcou em São Paulo na tarde deste domingo, mas os acontecimentos do último sábado ainda repercutem. Isso porque, na TV oficial do clube, foi divulgado um vídeo com os bastidores da derrota para o Chelsea no Mundial de Clubes, que contém um discurso interessante de Abel Ferreira para o elenco, ressaltando o orgulho que tem de fazer parte dessa "família".TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Confusão marca pós-jogo de Palmeiras x Chelsea

Como já havia feito em suas falas logo depois do revés por 2 a 1, tanto na saída de campo, quanto na coletiva, Abel fez questão de usar seu discurso na reunião pós-jogo para exaltar o que seus jogadores fizeram na decisão. De acordo com o português, ele jamais fez parte de um grupo como este atual do Verdão.

- Vou respeitar e comemorar quando ganhamos, respeitar os nossos adversários quando ganham eles e quando nós damos tudo, quando vocês fazem o que fizeram hoje, não há ninguém mais crítico a mim, ao meu trabalho, desde sempre, ao nosso trabalho, do que eu. Tenho um orgulho do caralho de ser treinador de vocês - declarou antes de completar:

- Antes do jogo eu disse para vocês, que eu nunca tinha estado num grupo como jogador e como treinador com valores, não é de dinheiro, com valores de respeito, de dignidade, de competitividade, de ambição, como este. Não tive em nenhum, nem como jogador, nem como treinador. Agora sim, este.

Para finalizar o discurso, Abel Ferreira pediu para que todos os jogadores se agarrem a esses valores e sigam fazendo que tem feito até aqui pelo clube.

- Agarrem isso. Agarrem isso com unhas e dentes. Dos mais novos aos mais velhos. Está entendido? É um orgulho do caralho ser treinador de vocês, é um orgulho do caralho pertencer a essa família. isso é o que eu tenho para dizer para vocês e mais nada - concluiu.

O Palmeiras retoma suas atenções para o Campeonato Paulista nesta semana, quando enfrenta a Ferroviária, nesta quarta-feira, às 19h, em Araraquara. Na próxima semana, o clube viverá uma outra decisão, desta vez da Recopa Sul-Americana, contra o Athletico-PR. O primeiro jogo será na Arena da Baixada, no dia 23 de fevereiro, já o segundo será no Allianz Parque, no dia 2 de março.