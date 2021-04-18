Em vídeo de bastidores do Fluminense, Fred exalta time e diz: 'Responsabilidade com o clássico'

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Neste domingo, o Fluminense divulgou por meio da FluTV os bastidores da vitória por 1 a 0 contra o Botafogo, que garantiu a equipe nas semifinais do Carioca, com uma rodada de antecedência. No vídeo, Fred destacou o bom retrospecto do Flu em clássicos, motivou os jogadores e falou sobre a importância da vitória diante do rival Alvinegro.

>Veja a classificação do Campeonato Carioca- Vencemos clássico contra time que estava lá em cima querendo ser campeão (no Brasileirão 2020), e contra time que estava brigando para cair. Não importa a situação, não importa nada. Nós sabemos quais foram os frutos que nós colhemos em vencer clássicos. De nove ou dez, nós perdemos apenas um e ganhamos a grande maioria.

- Fomos campeões da Taça Rio, chegamos na Libertadores direto (sem precisar jogar a fase pré), a gente sabe a responsabilidade que é o clássico. Então nos vamos começar firme na dividida, na cobrança, no incentivo e na personalidade. Vamos jogar, vamos com alegria, vamos para dentro desses caras, moçada - completou Fred.

Contra o Botafogo, o Fluminense alcançou a marca de sete jogos invictos em clássicos - quatro vitórias e três empates -, além de oito partidas de invencibilidade contra o Glorioso, com cinco triunfos e três igualdades no placar.

Além de Fred, os estreantes da tarde Cazares e Samuel Xavier, também falaram à FluTV, porém, ao término da partida. Ambos os novos reforços reforçaram a importância de conseguir os três pontos justamente em um clássico.

- Feliz, muito feliz com a vitória, foi meu primeiro clássico, então estou muito contente. Vamos trabalhar para continuar vencendo e seguir em frente - disse Cazares.

- Já esperava por este momento, poder estar ajudando a equipe dentro de campo, eu pude estrear com vitória, agora é focar na quinta-feira, conseguir os três pontos na Libertadores que vai ser importante para nossa equipe - afirmou Samuel Xavier.