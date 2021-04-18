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Em vídeo de bastidores do Fluminense, Fred exalta time e diz: 'Responsabilidade com o clássico'

Atacante passou em branco na vitória do Fluminense por 1 a 0, contra o Botafogo. Porém, fez discurso e motivou os companheiros em preleção no vestiário...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 15:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 abr 2021 às 15:47
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Neste domingo, o Fluminense divulgou por meio da FluTV os bastidores da vitória por 1 a 0 contra o Botafogo, que garantiu a equipe nas semifinais do Carioca, com uma rodada de antecedência. No vídeo, Fred destacou o bom retrospecto do Flu em clássicos, motivou os jogadores e falou sobre a importância da vitória diante do rival Alvinegro.
>Veja a classificação do Campeonato Carioca- Vencemos clássico contra time que estava lá em cima querendo ser campeão (no Brasileirão 2020), e contra time que estava brigando para cair. Não importa a situação, não importa nada. Nós sabemos quais foram os frutos que nós colhemos em vencer clássicos. De nove ou dez, nós perdemos apenas um e ganhamos a grande maioria.
- Fomos campeões da Taça Rio, chegamos na Libertadores direto (sem precisar jogar a fase pré), a gente sabe a responsabilidade que é o clássico. Então nos vamos começar firme na dividida, na cobrança, no incentivo e na personalidade. Vamos jogar, vamos com alegria, vamos para dentro desses caras, moçada - completou Fred.
Contra o Botafogo, o Fluminense alcançou a marca de sete jogos invictos em clássicos - quatro vitórias e três empates -, além de oito partidas de invencibilidade contra o Glorioso, com cinco triunfos e três igualdades no placar.
Além de Fred, os estreantes da tarde Cazares e Samuel Xavier, também falaram à FluTV, porém, ao término da partida. Ambos os novos reforços reforçaram a importância de conseguir os três pontos justamente em um clássico.
- Feliz, muito feliz com a vitória, foi meu primeiro clássico, então estou muito contente. Vamos trabalhar para continuar vencendo e seguir em frente - disse Cazares.
- Já esperava por este momento, poder estar ajudando a equipe dentro de campo, eu pude estrear com vitória, agora é focar na quinta-feira, conseguir os três pontos na Libertadores que vai ser importante para nossa equipe - afirmou Samuel Xavier.
O zagueiro Nino também falou sobre o gol e brincou sobre o efeito 'Flusquinha'. Assim, o zagueiro riu ao falar que o gol aconteceu por conta do carro que comprou, personalizado com as cores do Fluminense. Veja a íntegra dos bastidores da vitória do Fluminense diante do Botafogo, na FluTV:

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