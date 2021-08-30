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Em vídeo de bastidores do Flamengo, Renato exalta grupo na vitória sobre o Santos: 'Correram para c...'

Antes da partida, ainda no vestiário, o técnico Renato Gaúcho havia avisado ao grupo que o jogo contra o Santos seria 'duro'; Diego Ribas também falou na preleção...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 22:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 ago 2021 às 22:10
O técnico Renato Gaúcho foi fundamental para motivar o elenco antes da vitória do Flamengo sobre o Santos por 4 a 0, na Vila Belmiro, em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão, no último sábado. No vídeo de bastidores divulgado pela FlaTV, o treinador, ainda no vestiário, frisou que o jogo seria "duro" e pediu para o grupo entrar acordado em campo já acordado.
> ATUAÇÕES: Gabi comanda vitória do Flamengo e recebe a maior nota- Não vamos acordar lá dentro, vamos acordar aqui. Só vamos lembrando, não vamos chegar lá achando que o jogo é moleza, porque não é moleza, não. O jogo é duro, o jogo é duro. Não vamos tomar gol de bobeira, não -disse Renato.
Outra figura importante na preleção foi Diego. O camisa 10 e capitão do Rubro-Negro pediu "100%" do grupo e destacou que todos já sabiam o que tinham que fazer.
- Correram para caralho lá no jogo contra o Grêmio, e hoje correram para caralho. É entrega. Treina forte, vai jogar forte e ter a vitória. Todos vocês estão de parabéns - afirmou Renato.
> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro
Andreas Pereira, estreante da noite, também teve a palavra na roda ao fim da partida. O meio-campista agradeceu a recepção do grupo e, assim como Renato, parabenizou o time pelo resultado.
- Eu queria agradecer o grupo aqui, vocês me receberam muito bem. E parabéns hoje pelo jogo, galera. Estamos juntos - disse Andreas.

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