Em vídeo de bastidores do Flamengo, Renato exalta grupo na vitória sobre o Santos: 'Correram para c...'

O técnico Renato Gaúcho foi fundamental para motivar o elenco antes da vitória do Flamengo sobre o Santos por 4 a 0, na Vila Belmiro, em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão, no último sábado. No vídeo de bastidores divulgado pela FlaTV, o treinador, ainda no vestiário, frisou que o jogo seria "duro" e pediu para o grupo entrar acordado em campo já acordado.

> ATUAÇÕES: Gabi comanda vitória do Flamengo e recebe a maior nota- Não vamos acordar lá dentro, vamos acordar aqui. Só vamos lembrando, não vamos chegar lá achando que o jogo é moleza, porque não é moleza, não. O jogo é duro, o jogo é duro. Não vamos tomar gol de bobeira, não -disse Renato.

Outra figura importante na preleção foi Diego. O camisa 10 e capitão do Rubro-Negro pediu "100%" do grupo e destacou que todos já sabiam o que tinham que fazer.

- Correram para caralho lá no jogo contra o Grêmio, e hoje correram para caralho. É entrega. Treina forte, vai jogar forte e ter a vitória. Todos vocês estão de parabéns - afirmou Renato.

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Andreas Pereira, estreante da noite, também teve a palavra na roda ao fim da partida. O meio-campista agradeceu a recepção do grupo e, assim como Renato, parabenizou o time pelo resultado.