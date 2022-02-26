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futebol

Em Tubarão, Hercílio Luz vence a Chape e vai à liderança do Catarinense

Resultado ajuda o Leão na classificação; revés atrapalha planos do Verdão em subir na tabela...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 19:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2022 às 19:13
Em partida realizada na tarde deste sábado, o Hercílio Luz acabou levando a melhor sobre a Chapecoense, ao derrotar o Verdão por 3 a 0, no estádio Aníbal Costa.
Com o resultado, a equipe do Hercílio chegou aos 21 pontos, ficando na primeira colocação, enquanto o time da Chape, por conta do revés, acabou estacionando na 4ª colocação com seus 16 pontos.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPrimeiro tempo
Sem grandes emoções no começo de jogo, tanto a Chape, quanto o Hercílio não conseguiam finalizar com precisão nos primeiros 10 minutos, deixando os goleiros Matheus Aurélio e Igor tranquilos. Passado o tempo, o panorama em campo era igual, até a pausa para a hidratação dos atleta.
Até que a partir dos 35 minutos, o confronto passou a melhorar. Em uma primeira chegada, Dentinho passou para Igor, mas a bola acabou indo para fora assustando o sistema defensivo da Chape. Até que aos 42, o Leão conseguiu abrir a contagem com Dentinho, após passe de Tito, balançando as redes, fechando o placar parcial em 1 a 0.
Segundo tempo
Voltando para o segundo tempo, o técnico da equipe de Chapecó, Bolívar, resolveu então mexer em seu esquema tático inicial, promovendo três mudanças. Entretanto, mesmo com a aposta, viu o Hercílio ampliar aos 12, com Luan Ferreira.
Atrás no marcador, o técnico dos visitantes ainda fez mais algumas trocas, porém com o treinador rival, Raul Cabral, também mudando. Sendo assim, quem se deu melhor foram os mandantes. Aos 30, outra vez ele, Dentinho, aumentou ainda mais a contagem, fazendo 3 a 0.
Praticamente com o jogo resolvido, o Leão apenas administrou o resultado até os momentos finais, com seu comandante ainda substituindo para ganhar tempo, com direito a festa dos atletas ao final do jogo.
Crédito: JogadoresdoHercíliocomemoramumdosgolsnoduelocontraaChape,peloCampeonatoCatarinense(Foto:Divulgação/HercílioLuz

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