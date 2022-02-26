Em Tubarão, Hercílio Luz vence a Chape e vai à liderança do Catarinense

Em partida realizada na tarde deste sábado, o Hercílio Luz acabou levando a melhor sobre a Chapecoense, ao derrotar o Verdão por 3 a 0, no estádio Aníbal Costa.

Com o resultado, a equipe do Hercílio chegou aos 21 pontos, ficando na primeira colocação, enquanto o time da Chape, por conta do revés, acabou estacionando na 4ª colocação com seus 16 pontos.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPrimeiro tempo

Sem grandes emoções no começo de jogo, tanto a Chape, quanto o Hercílio não conseguiam finalizar com precisão nos primeiros 10 minutos, deixando os goleiros Matheus Aurélio e Igor tranquilos. Passado o tempo, o panorama em campo era igual, até a pausa para a hidratação dos atleta.

Até que a partir dos 35 minutos, o confronto passou a melhorar. Em uma primeira chegada, Dentinho passou para Igor, mas a bola acabou indo para fora assustando o sistema defensivo da Chape. Até que aos 42, o Leão conseguiu abrir a contagem com Dentinho, após passe de Tito, balançando as redes, fechando o placar parcial em 1 a 0.

Segundo tempo

Voltando para o segundo tempo, o técnico da equipe de Chapecó, Bolívar, resolveu então mexer em seu esquema tático inicial, promovendo três mudanças. Entretanto, mesmo com a aposta, viu o Hercílio ampliar aos 12, com Luan Ferreira.

Atrás no marcador, o técnico dos visitantes ainda fez mais algumas trocas, porém com o treinador rival, Raul Cabral, também mudando. Sendo assim, quem se deu melhor foram os mandantes. Aos 30, outra vez ele, Dentinho, aumentou ainda mais a contagem, fazendo 3 a 0.

Praticamente com o jogo resolvido, o Leão apenas administrou o resultado até os momentos finais, com seu comandante ainda substituindo para ganhar tempo, com direito a festa dos atletas ao final do jogo.