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Em troca de fornecedor, Botafogo anuncia acordo com a WEV para enxoval provisório de camisas

Com fim de contrato com a Kappa e ainda sem definição da nova marca que assinará uniformes do clube, Botafogo terá marca provisória até definições...
LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2022 às 11:38

Publicado em 29 de Março de 2022 às 11:38

A Kappa está, oficialmente, de saída do Botafogo. O clube informou, por meio de um comunicado na manhã desta terça-feira, que iniciou o processo de transição para a mudança de fornecedor esportivo. Ainda sem definição quanto à nova marca, o Alvinegro terá a WEV para a produção de um enxoval provisório.+ Quem fica no pódio? Os destaques, decepções e surpresas do Botafogo na campanha no Carioca
Vale lembrar que o Glorioso tinha um acerto encaminhado com a Volt no começo do ano, mas John Textor rompeu com o contrato por considerar que o clube precisava de uma marca para "dar apoio às ambições para construir novas tradições de sucesso".
O norte-americano tem conversas com outras empresas para assinar a camisa do Alvinegro, mas ainda não há uma definição sobre isso. Enquanto isso, o Glorioso contatou a WEV para a produção de um enxoval provisório. Membros da comissão técnica e staff já estarão com os novos uniformes a partir desta terça-feira.
O contrato com a Kappa acabou em dezembro, mas o Botafogo continuou utilizando as camisas da marca italiana durante o Campeonato Carioca pela boa relação que construiu com a empresa.
À princípio, os uniformes do enxoval provisório da WEV não serão colocadas à venda para o público.NOTA DO BOTAFOGO:
"Como continuidade à estratégia institucional de reposicionamento de marca, o Botafogo informa que nas atividades do Departamento de Futebol na manhã desta terça-feira (29/03) iniciou a substituição dos uniformes por um novo enxoval, de caráter provisório, sem a exibição de fornecedor esportivo. O Clube contratou o serviço da WEV para a produção das peças nesse período de transição.
Como é de conhecimento público, o acionista John Textor está implementando novos processos internos que visam a globalização da marca, de forma a reposicionar o Botafogo no mercado internacional.
No treino desta terça-feira, a comissão técnica e o staff já se apresentaram com novos uniformes. Nos próximos dias, será a vez dos atletas."
Crédito: KappaestádesaídadoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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