Em troca de fornecedor, Botafogo anuncia acordo com a WEV para enxoval provisório de camisas

A Kappa está, oficialmente, de saída do Botafogo. O clube informou, por meio de um comunicado na manhã desta terça-feira, que iniciou o processo de transição para a mudança de fornecedor esportivo. Ainda sem definição quanto à nova marca, o Alvinegro terá a WEV para a produção de um enxoval provisório.+ Quem fica no pódio? Os destaques, decepções e surpresas do Botafogo na campanha no Carioca

Vale lembrar que o Glorioso tinha um acerto encaminhado com a Volt no começo do ano, mas John Textor rompeu com o contrato por considerar que o clube precisava de uma marca para "dar apoio às ambições para construir novas tradições de sucesso".

O norte-americano tem conversas com outras empresas para assinar a camisa do Alvinegro, mas ainda não há uma definição sobre isso. Enquanto isso, o Glorioso contatou a WEV para a produção de um enxoval provisório. Membros da comissão técnica e staff já estarão com os novos uniformes a partir desta terça-feira.

O contrato com a Kappa acabou em dezembro, mas o Botafogo continuou utilizando as camisas da marca italiana durante o Campeonato Carioca pela boa relação que construiu com a empresa.

À princípio, os uniformes do enxoval provisório da WEV não serão colocadas à venda para o público.NOTA DO BOTAFOGO:

"Como continuidade à estratégia institucional de reposicionamento de marca, o Botafogo informa que nas atividades do Departamento de Futebol na manhã desta terça-feira (29/03) iniciou a substituição dos uniformes por um novo enxoval, de caráter provisório, sem a exibição de fornecedor esportivo. O Clube contratou o serviço da WEV para a produção das peças nesse período de transição.

Como é de conhecimento público, o acionista John Textor está implementando novos processos internos que visam a globalização da marca, de forma a reposicionar o Botafogo no mercado internacional.

No treino desta terça-feira, a comissão técnica e o staff já se apresentaram com novos uniformes. Nos próximos dias, será a vez dos atletas."