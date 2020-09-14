Em três anos, Umberto Louzer fatura dois títulos estaduais

Crédito: Marcio Cunha/Chapecoense

O técnico Umberto Louzer conquistou no último domingo seu segundo título estadual da carreira. O treinador levou a Chapecoense à final do Campeonato Catarinense 2020 e colocou mais um troféu estadual em sua estante ao bater o Brusque nas duas partidas da decisão. A conquista desta temporada se junta a do Paulista da A2, em 2018, com o Guarani.Umberto Louzer está agora ao lado de Vágner Mancini, Guto Ferreira, Mauro Ovelha e Agenor Piccinin, campeões catarinense com a Chapecoense no século XXI. Na quinta final consecutiva da Chape, Louzer conseguiu acabar com o jejum de três anos sem título com uma campanha irretocável de recuperação.O capixaba assumiu a Chapecoense na sétima rodada, na zona de rebaixamento, e além de salvar o time conquistou a classificação a segunda fase. Nas quartas de final superou Avaí, na semi o Criciúma e na grande final o Brusque. A trajetória do treinador até o título foi de: oito jogos, cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrotas. Foram 12 gols marcados e apenas três sofridos.

'O título aproxima ainda mais o torcedor, que vê o grupo se entregando. Aqui lutamos do início ao fim. Fomos premiados, mas foi fruto do que construímos. Não é fácil sair de lá de trás e classificar. Passamos por adversários complicados e encaramos um Brusque bem armado pelo Jersinho. Somou muitos pontos dentro da competição, mas superamos', explicou o treinador.

Apesar de ser um dos principais responsáveis pela recuperação no Campeonato Catarinense, Umberto Louzer fez questão de apontar os atletas como protagonistas da retomada e da conquista consequentemente.

'O título representa e muito a todos nós que estamos na Chape. Pegamos o clube em último lugar. Mérito é deles (atletas) que acreditaram e resgataram a confiança, e fomos premiados com o título. Os protagonistas são os atletas e os torcedores. Valorizo esse grupo que me abraçou muito bem. Precisávamos coroar com título pelos momentos difíceis que passamos. Eles tiveram lucidez e pés no chão', finalizou.

O título também é o segundo do auxiliar Gabriel Remédio e o preparador físico Marcelo Rohling que também estavam presentes em 2018 na comissão técnica do Guarani.