Em treino intenso do Vasco, Zé Ricardo repete escalação do último jogo; Anderson Conceição volta

O Vasco teve um treino potencialmente importante nesta terça-feira. No CT Moacyr Barbosa, o técnico Zé Ricardo comandou um treino tático intenso e manteve o time titular da última partida. Inclusive com o retorno do zagueiro Anderson Conceição.Contra o CRB, defensor foi substituído por conta de dores na coxa direita, mas já voltou ao Rio aparentemente recuperado. E trabalhou normalmente esta tarde. O próximo compromisso é contra a Chapecoense. Até lá, outros dois treinos deverão acontecer.

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Mantido o time, ele terá Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Zé Gabriel, Yuri e Nenê; Gabriel Pec, Raniel e Figueiredo. Na atividade, Zé Ricardo dividiu o elenco no time citado e em outros dois, se alternando. A imprensa pôde assistir a parte dos trabalhos e, no período, não houve alterações.

Danilo Boza, reforço mais recente, participou do treino. É possível que ele e os demais reforços recentes estejam à disposição para o duelo desta sexta-feira, no oeste catarinense.