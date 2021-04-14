Em transição, Pedro ainda desfalca o Flamengo contra o Vasco pelo Carioca

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo encerrou, na tarde desta quarta-feira, a preparação para enfrentar o Vasco. O duelo será disputado nesta quinta, às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 9ª rodada da Taça Guanabara. Em fase final de recuperação, o atacante Pedro treinou em campo, mas, em transição, ainda será desfalque no clássico.

+ Arrascaeta se aproxima do Top 5 dos artilheiros estrangeiros do FlamengoO atacante se recupera de lesão muscular na coxa esquerda - sofrida contra o Botafogo, em 24 de março -, e pode retornar ao time contra a Portuguesa, no sábado, também pelo Campeonato Carioca. Em vídeo divulgado pelo Flamengo, Pedro realiza exercícios sob a supervisão dos preparadores físicos. O Flamengo ainda não divulgou os relacionados para a partida, mas Rogério Ceni deve mandar uma equipe próxima à considerada titular, que, no domingo, enfrentou o Palmeiras e conquistou, nos pênaltis, o bi da Supercopa do Brasil.