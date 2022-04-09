Em tom de despedida, Fred fala sobre empate com o Santos na estreia do Brasileirão: 'Saímos frustrados'

O Fluminense empatou contra o Santos, por 0 a 0 na estreia pelo Brasileirão, na tarde deste sábado, no Maracanã. Após o fim da partida, Fred, que teve uma das melhores chances da equipe no fim do segundo tempo ao acertar a trave, falou sobre o empate sem gols.- Saímos frustrados. Sabemos que estrear no Brasileiro, vencendo em casa, é importante. Ano passado fomos os terceiros melhores mandantes e no retrasado também. Foi importante para nos colocarmos na Libertadores. Mas é assim, Brasileirão é difícil. O Santos veio fechado e tentou explorar o contra-ataque.
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Com data marcada para se despedir dos gramados, Fred disse que está focado em contribuir para o Fluminense, sem se importar se sua trajetória está terminando:- Estou curtindo o momento. Não estou pensando se faltam 18 ou 15 jogos. Quero ganhar o máximo possível porque o que me dá paz e alegria é vencer jogos. Agora é ter tranquilidade para o próximo jogo - disse Fred.