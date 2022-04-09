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  • Em tom de despedida, Fred fala sobre empate com o Santos na estreia do Brasileirão: 'Saímos frustrados'
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Em tom de despedida, Fred fala sobre empate com o Santos na estreia do Brasileirão: 'Saímos frustrados'

Capitão do Fluminense diz não pensar na sua aposentadoria em julho...

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 19:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 abr 2022 às 19:17
O Fluminense empatou contra o Santos, por 0 a 0 na estreia pelo Brasileirão, na tarde deste sábado, no Maracanã. Após o fim da partida, Fred, que teve uma das melhores chances da equipe no fim do segundo tempo ao acertar a trave, falou sobre o empate sem gols.- Saímos frustrados. Sabemos que estrear no Brasileiro, vencendo em casa, é importante. Ano passado fomos os terceiros melhores mandantes e no retrasado também. Foi importante para nos colocarmos na Libertadores. Mas é assim, Brasileirão é difícil. O Santos veio fechado e tentou explorar o contra-ataque.
+ Veja como foram as atuações do Fluminense contra o Santos
Com data marcada para se despedir dos gramados, Fred disse que está focado em contribuir para o Fluminense, sem se importar se sua trajetória está terminando:​- Estou curtindo o momento. Não estou pensando se faltam 18 ou 15 jogos. Quero ganhar o máximo possível porque o que me dá paz e alegria é vencer jogos. Agora é ter tranquilidade para o próximo jogo - disse Fred.
Crédito: FredlamentaempateedizestarfocadoemdisfrutarseusúltimosjogospeloFluminense(Foto:MailsonSantana/FluminenseF.C.

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