Em tarde de golaços, Bahia vence Monte Azul pela Copinha

O Bahia venceu o Monte Azul, em jogo válido pela 2ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pelo Grupo 1, os times se encontraram na Arena Dr. Plínio Marin, em Votuporanga, nesta sexta-feira (7). Com o triunfo de 4 a 1, o Bahia avança para a segunda etapa, de forma antecipada, e deve enfrentar o Votuporanguense. Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCOMEÇO CALMO...

Os dois times começaram com cautela, buscando estudar sempre o adversário. Com isso, os 10 primeiros minutos foi de calma, com poucos lances de perigo. O Monte Azul até teve melhores oportunidades, mas esbarrou na defesa do goleiro Gabriel.

QUE CORTE!

Aos 11, o Monte Azul foi chegando com perigo. O time saiu em jogada do goleiro, em um contra-ataque. Lorenzo chegou com perigo e, na cara do gol, o zagueiro Rafael Magalhães cortou, evitando o gol, que sairia por cobertura.

GOLAÇO!

Como resposta, o Bahia abriu o placar aos 15. O time chega na entrada e foi até a entrada da área. Éverton até tentou, mas recuou e deu um toque para trás. William recebeu e mandou uma bomba, de muito longe, encobrindo o goleiro.

QUASE O SEGUNDO!

O Tricolor seguiu na pressão. Aos 20, o time apareceu com perigo. Em uma jogada sem grande pretensão, Vinícius Amaral mandou uma bomba, mas a bola pegou desvio. Na sequência, os baianos apareceram de novo. O goleiro Lucas fez a defesa.

POR CIMA...

O Bahia quase ampliou o placar na sequência. Aos 22, o time apareceu com jogada criada no setor defensivo. William cruzou, mandando para a área. Patrick, embaixo da trave, cabeceou por cima do gol do Monte Azul, desperdiçando o que seria o segundo gol da equipe.

MAIS UM GOLAÇO!

Aos 40, o Bahia surpreendeu e anotou mais um golaço. Apesar do jogo ter dado uma amenizada, o Tricolor aproveitou a baixa marcação dos adversários. Após bela tabela, com a bola saindo do campo de defesa, Raí mandou uma bomba para o fundo das redes, de muito longe.

NÃO DANDO SOSSEGO!

Logo após marcar o segundo, o Tricolor ampliou a vantagem. Aos 42, em falta cobrada, o goleiro Lucas acabou mandando para rebote. Pedro empurrou para trás, e Éverton empurrou e ampliou a vantagem do Bahia.

VOLTA DE INTERVALO COM GOLAÇO!

O Bahia voltou com mais calma, apenas segurando o placar. Com isso, o Monte Azul aproveitou e diminuiu a vantagem. Aos 13, Afonso mandou de fora da área para o fundo das redes da Arena Dr. Plínio Marin.

DEIXANDO BRECHAS... ​O Tricolor seguiu sofrendo com a pressão do Monte Azul. Aos 27, a equipe conseguiu vencer a marcação e, explorando um contra-ataque, assustou. Lorenzo chegou na cara do gol e bateu, mas parou na defesa do goleiro Gabriel.

IMPEDIDO...

O Bahia voltou a equilibrar o jogo e quase ampliou a vantagem. Aos 33, Patrick mandou para William, que cruzou de canhota. A bola fica viva na área, e o time baiano conseguiu ampliar a vantagem. No entanto, a arbitragem já pegava impedimento e anulou o gol.

NO FINALZINHO.

O restante do duelo foi de bastante equilíbrio. O Monte Azul até chegou com perigo em algumas oportunidades. No entanto, a zaga do Tricolor conseguiu segurar os lances dos adversários. Dessa forma, aos 47, o Bahia diminuiu o placar, com mais um golaço. Éverton mandou no canto do goleiro, anotando o 4 a 1.FICHA TÉCNICA

Monte Azul 1 x 4 BahiaLocal: Arena Dr. Plínio Marin, em Votuporanga (SP)Data: 07/01/2021 - às 15h15 (de Brasília)Árbitro: Marcel Luis Biava CordovaAssistentes: Lucas Castilho Silveira e Rafael Pantaleão de OliveiraCartões amarelos: -Cartões vermelhos: -​Gols: William, aos 15'/1ºT (0-1); Raí, aos 40'/1ºT (0-2); Éverton, aos 42'/1ºT (0-3) e aos 47'/2ºT (1-4); Afonso, aos 13'/2ºT (1-3).

MONTE AZUL (Técnico: João Victor Rezzutti)

Lucas; Marlon, Alexandre, Vinícius e Isaque (Allan, aos 34'/2ºT); Matheus, Lorenzo e Diogo; Afonso, Luís (Leonardo, aos 26'/1ºT - Christian, aos 16'/2ºT) e Araújo (Vitor, aos 16'/2ºT).

BAHIA (Técnico: Fernando de Oliveira)

Gabriel; André (Kauã David, aos 0'/2ºT), Pedro Borges (Barcellos, aos 0'/2ºT), Vinícius Amaral e Rafael; Hiago (Luan, aos 0'/2ºT), Cuadrado (Domingos, aos 22'/2ºT) e Patrick (Felipe Redaelli, aos 39'/2ºT); Raí, William (Lucas Aruba, aos 34'/2ºT) e Éverton.