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futebol

Em súmula, juiz justifica cartão para Gabriel Barbosa após comemoração

Camisa 9 foi punido pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio após marcar gol na Vila Belmiro...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 15:00

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2020 às 15:00
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Na vitória por 1 a 0 sobre o Santos, na Vila Belmiro, teve "gol de Gabigol " e também teve cartão amarelo para o atacante do Flamengo logo após o mesmo ter balançado a rede adversária, o que resultou grande repercussão entre os rubro-negros, que, nas redes sociais, questionaram o motivo da advertência. Na súmula do confronto, o árbitro Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO) justificou.
- Atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo - Durante a comemoração de gol, comemorou de maneira desrespeitosa em direção ao seu adversário - relatou o juiz goiano no documento da partida disputada no último domingo.
Foi o segundo cartão amarelo recebido por Gabriel Barbosa neste Brasileirão. Portanto, o jogador segue à disposição de Domènec Torrent para a partida contra o Bahia, na quarta-feira em Salvador. Contudo, sua presença não está confirmada. Após a vitória sobre o Santos, o clube comunicou que o camisa 9 será reavaliado nesta segunda, assim como Diego Alves e Bruno Henrique.

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