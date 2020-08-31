Em súmula, juiz justifica cartão para Gabriel Barbosa após comemoração

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Na vitória por 1 a 0 sobre o Santos, na Vila Belmiro, teve "gol de Gabigol " e também teve cartão amarelo para o atacante do Flamengo logo após o mesmo ter balançado a rede adversária, o que resultou grande repercussão entre os rubro-negros, que, nas redes sociais, questionaram o motivo da advertência. Na súmula do confronto, o árbitro Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO) justificou.

- Atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo - Durante a comemoração de gol, comemorou de maneira desrespeitosa em direção ao seu adversário - relatou o juiz goiano no documento da partida disputada no último domingo.