Em sua volta, Léo Santos recebe aplausos dos companheiros de Corinthians e homenagem de Cássio

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

A vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Ituano, no último domingo, foi importante para amenizar as críticas ao time e para dar ainda mais tranquilidade no Paulistão, mas também serviu para um retorno importante: o de Léo Santos. Após mais de dois anos parado, o zagueiro voltou a jogar e foi aplaudido pelos companheiros no vestiário, além de homenageado por Cássio.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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No vídeo de bastidores, divulgado pela TV oficial do clube nesta segunda-feira, Léo aparece chegando na roda que o grupo faz depois de todas as partidas sob uma salva de palmas significativa, tamanha a torcida de todos pela sua recuperação. Tanto é que Cássio, o maior ídolo atual do Timão e um dos maiores da história, pediu a palavra e dedicou uma homenagem ao zagueiro.

- Parabéns a todos e especial para ti. Quem está no clube aí contigo desde o tempo que você ficou parado, você deve ter ficado feliz, mas nós ficamos muito felizes também, não tenha dúvidas, o quanto a gente gosta, tudo o que você passou e a pessoa que tu é, então meus parabéns, e conte sempre com a gente - declarou o goleiro.Léo, que participou apenas de um minuto da partida, agradeceu os companheiros pela homenagem, pelo apoio e não escondeu a emoção de poder voltar e contribuir com o time, fazendo o que ama na vida.

- Muito obrigado a todos, feliz pra caramba de poder voltar a jogar, fazer uma das coisas que eu amo na minha vida, mas mais feliz ainda porque é muito nítido a felicidade de todos de eu estar de volta. Todo o processo que eu passei, como você (Cássio) disse, quem acompanhou de perto sabe de todas as dificuldades. Foi muito duro, mas na vida as coisas acontecem assim, para a gente ultrapassar, ficar mais maduro, como ser humano, como profissional, e hoje eu tenho certeza que sou uma pessoa e um jogador mais maduro, pronto para poder contribuir para todos nos jogos, no dia a dia, treinamentos e é isso. Muita gratidão, obrigado a todos, e vamos em busca dos objetivos na temporada - disse o defensor corintiano.