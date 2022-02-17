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Em sua volta à Europa League após 18 anos, Barcelona empata com o Napoli na Espanha

Italianos saem na frente no primeiro tempo, mas catalães deixam tudo igual em cobrança de pênalti na etapa final. Jogo de volta acontece na próxima quinta-feira, em Napóles...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 16:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 16:44
A decisão ficou para a volta. Retornando à Europa League após 18 anos, o Barcelona recebeu o Napoli nesta quinta-feira, pelo jogo de ida do playoff da segunda fase do torneio continental, e as equipes empataram em 1 a 1 no Camp Nou. Zielinski abriu o placar para os italianos, mas Ferrán Torres deixou tudo igual para o time catalão.
PERDEUJogando em casa, o Barcelona não encontrou facilidade contra o Napoli, mas teve grande chance de abrir o placar com Ferrán Torres, aos 27 minutos. Aubameyang deixou o camisa 19 cara a cara com o goleiro Alex Meret, mas ele mandou para fora.
+ Veja a tabela e os jogos da Europa League
SEQUÊNCIABarcelona e Napoli voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (24), pelo jogo de volta do playoff da segunda fase da Europa League, no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles. Vale lembrar que o torneio continental não conta mais com o critério do gol qualificado.
Crédito: DueloentreBarcelonaeNapoliestáemabertoequemvencervaiàsoitavasdaLigaEuropa(Foto:JOSEPLAGO/AFP

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