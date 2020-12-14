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Em sua estreia como titular com Rogério Ceni, Natan 'atropela' concorrência no Flamengo

Atuando os 90 minutos ao lado de Rodrigo Caio, o jovem zagueiro fez um jogo seguro no Maracanã, na goleada do Flamengo por 4 a 1 sobre o Santos...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2020 às 08:30

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 08:30

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Demorou, mas a chance de Natan como titular sob o comando de Rogério Ceni veio neste domingo, na vitória do Flamengo por 4 a 1 diante do Santos. E o jovem zagueiro - que tinha perdido espaço desde a chegada do treinador - mostrou em campo porque sua presença era tão pedida pela torcida. Diante da fase de Gustavo Henrique e Léo Pereira, o defensor "atropelou" a concorrência, e, a partir de agora, deve ganhar a esperada sequência ao lado de Rodrigo Caio.
O gol santista, marcado por Bruninho já com o placar definido, impediu que o Flamengo saísse de campo sem ser vazado pelo segunda rodada consecutiva. O sistema defensivo, contudo, vem apresentando uma evolução sob o comando de Rogério Ceni, que tem as semanas livres para "atacar" este problema, visto como o principal a ser trabalhado desde a sua chegada.
Com a continuidade da dupla Rodrigo Caio e Natan - caso o técnico confirme a opção pelo jovem zagueiro nos próximos jogos -, a tendência é de crescimento.> CONFIRA A TABELA E A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO!As estatísticas do jogo de domingo comprovam a efetividade do zagueiro de 19 anos. Nos 90 minutos contra o Santos, Natan não foi driblado, levou a melhor nos quatro duelos aéreos que disputou e acertou 52 dos 59 passes. Ainda segundo o SofaScore, fez quatro cortes, três interceptações e um desarme.
Sobre as opções defensivas que têm no Flamengo, o técnico Rogério Ceni disse confiar em todos após o triunfo deste domingo, pela 25ª rodada do Brasileirão.
- Natan fez um bom jogo. Rodrigo (Caio) também foi muito bem no jogo, voltando de lesão e cada vez com mais ritmo. Natan foi tranquilo, fez boasarrancadas, construção do jogo, assim como o Léo (Pereira) quandojoga. Demonstra toda a confiança que eu tenho nele, no Gustavo, noThuler e no Noga. Tenho plena confiança em todos os jogadores da zaga.

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