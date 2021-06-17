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Em sua despedida do Real Madrid, Sergio Ramos despista sobre futuro: 'Não pensamos em nenhum time'

Zagueiro espanhol deixou o Real Madrid nesta quinta-feira, mas garantiu que não está fechado com nenhuma equipe...
LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 17:20

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 17:20

Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid
O zagueiro espanhol Sergio Ramos deixou o Real Madrid nesta quinta-feira, e o clube organizou uma homenagem ao jogador. Ao ser questionado sobre o seu futuro, Ramos despistou sobre o que pode acontecer, garantindo que ainda não está fechado com nenhuma equipe.
Veja a tabela da Eurocopa- Não pensamos em nenhum time. Desde janeiro que entrei no mercado houve algumas ligações com meu agente, com clubes interessados, mas nunca tive a intenção de deixar o Real Madrid. Não sei se vou regressar a Espanha nem para que equipa vou - disse Sergio Ramos.
Perguntado se poderia voltar ao seu antigo clube, o Sevilla, Sergio Ramos garantiu também que tal opção não é algo que pode acontecer, e disse que nem mesmo o clube espera tal futuro.
- O Sevilla é o outro clube do meu coração e vivi uma etapa maravilhosa, mas hoje não contemplo essa opção como o Sevilla não a contempla - falou o espanhol.
Sergio Ramos não deixou nada claro para que possa ser traçado um futuro claro já na próxima temporada. Especulado em clubes como Manchester United e Paris Saint-Germain, o espanhol disse apenas que planeja somar mais títulos.
- Uma fase de esperança e de futuro se abre com muita vontade de querer demonstrar meu melhor nível por muitos anos e poder agregar mais um título à minha carreira - concluiu o zagueiro.

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