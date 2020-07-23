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Em sua contagem, Corinthians supera rival no histórico e celebra 'reinado' nos clássicos em SP

Pelas contar do clube, a vitória da última quarta-feira fez o Timão ultrapassar o Palmeiras em número de vitórias no Dérbi. Contra Santos e São Paulo já havia uma vantagem...

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 16:26

LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 16:26
Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians
Na noite da última quarta-feira, o Corinthians não comemorou apenas mais uma vitória sobre o Palmeiras e a sobrevivência no Paulistão, mas também um fato histórico dentro de sua contagem: ter ultrapassado o rival no número de vitórias em Dérbi. Apesar de os dados considerados pelos clubes serem diferentes, o Timão usou suas redes sociais para celebrar o "reinado" nos clássicos em São Paulo, pois já tinha vantagem sobre os outros dois rivais.Nas contas corintianas, o time chegou a 128 vitórias contra 127 do Verdão, além de 108 empates, ou seja, 363 partidas. Nas contas palmeirenses, porém, constam duelos pelo Torneio Início e pela Taça Augusto Henrique Mündel, que não tiveram 90 minutos. Sendo assim, utilizando esses jogos, o Alviverde teria 131 vitórias contra 130 do Alvinegro, além de 112 empates no confronto. A supremacia do Corinthians em vitórias sobre o Palmeiras não acontecia desde meados dos anos 60 e acaba consolidando o clube do Parque São Jorge como o "Rei dos Clássicos" em São Paulo. Pelas contas que usa, o Timão tem vantagem contra os três rivais do estado. Diante do Tricolor do Morumbi e do Santos, essa liderança já existia e ostenta certa folga no confronto.
Contra o Peixe são 337 jogos, 132 vitórias, 97 empates e 108 derrotas. Já contra o São Paulo são 345 partidas, 130 vitórias, 110 empates e 105 derrotas. Confira as tabelas com os números gerais dos três confrontos pelos dados do Timão:Contra o Palmeiras:363 jogos128 vitórias108 empates127 derrotas
Contra o Santos:337 jogos132 vitórias97 empates108 derrotas
Contra o São Paulo:​345 jogos130 vitórias110 empates105 derrotas

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