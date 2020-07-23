Em sua contagem, Corinthians supera rival no histórico e celebra 'reinado' nos clássicos em SP

Na noite da última quarta-feira, o Corinthians não comemorou apenas mais uma vitória sobre o Palmeiras e a sobrevivência no Paulistão, mas também um fato histórico dentro de sua contagem: ter ultrapassado o rival no número de vitórias em Dérbi. Apesar de os dados considerados pelos clubes serem diferentes, o Timão usou suas redes sociais para celebrar o "reinado" nos clássicos em São Paulo, pois já tinha vantagem sobre os outros dois rivais.Nas contas corintianas, o time chegou a 128 vitórias contra 127 do Verdão, além de 108 empates, ou seja, 363 partidas. Nas contas palmeirenses, porém, constam duelos pelo Torneio Início e pela Taça Augusto Henrique Mündel, que não tiveram 90 minutos. Sendo assim, utilizando esses jogos, o Alviverde teria 131 vitórias contra 130 do Alvinegro, além de 112 empates no confronto. A supremacia do Corinthians em vitórias sobre o Palmeiras não acontecia desde meados dos anos 60 e acaba consolidando o clube do Parque São Jorge como o "Rei dos Clássicos" em São Paulo. Pelas contas que usa, o Timão tem vantagem contra os três rivais do estado. Diante do Tricolor do Morumbi e do Santos, essa liderança já existia e ostenta certa folga no confronto.