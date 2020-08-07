Em sua apresentação, Cuca se diz motivado pelo trabalho e preza pela união: 'Família Santos'

Em sua primeira entrevista coletiva como novo treinador do Santos, Cuca deixou claro que o trabalho com o clube é o principal motivador em sua terceira passagem pelo Peixe. Sem trabalhar desde setembro, quando deixou o São Paulo, ele afirmou estar ciente dos problemas administrativos vividos pelo Alvinegro Praiano, e que necessitava de um desafio como esse.

– Chego sabendo dos problemas. Sei as coisas que podem e devem acontecer ao longo do ano. Estou preparado e faço parte da engrenagem. Junto com torcedor, jogadores, diretoria. De repente vamos vender um ou outro, mas não podemos perder a força. Criar alternativas, descobrir novos jogadores. Vou trabalhar direto, não só aqui, na base – disse o treinador.

– Só o trabalho pode salvar toda essa situação e sairmos para quem sabe a busca do título. Aqui só aparece o trabalho, minha grande vontade de que as coisas aconteçam certinho. Não seria só por mim, mas pela junção. Que é Cuca, diretoria, comissão toda. Família Santos. Deixei a minha em Curitiba para vir pra essa – pontuou.