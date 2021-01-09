Em situação delicada no Brasileirão, Botafogo reencontra o Vasco no momento decisivo da temporada

Crédito: Botafogo necessita reagir no Brasileirão para se salvar do iminente rebaixamento (Vítor Silva/Botafogo

Após mais uma derrota no Brasileirão, a situação do Botafogo segue delicada na competição. Na penúltima posição, com apenas 23 pontos, o time necessita de uma grande reação nas dez rodadas que restam para o fim do campeonato. Neste domingo, o Glorioso reencontra o Vasco, em São Januário, às 20h30, rival que eliminou na terceira fase da Copa do Brasil. O confronto é decisivo, já que seis pontos os separam na tabela.

> Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2020 e simule os resultadosSegundo os números do matemático Tristão Garcia, no site 'Infobola', a equipe de General Severiano tem atualmente 95% de chance de ser rebaixado. No entanto, o momento é crucial para uma possível arrancada que salvaria o time de estrela solitária de um terceiro rebaixamento. Em caso de vitória, a diferença entre os clubes despencaria para três pontos e apesar do Alvinegro ter vitórias a menos começaria a ver uma luz no fim do túnel e esboçar uma reação.

> Renovam ou saem? Confira 30 bons jogadores do futebol brasileiro em último ano de contrato

Por outro lado, qualquer resultado negativo pode selar o destino do Glorioso, que ficaria nove pontos atrás do rival e em situação dramática nos últimos jogos. Com o intuito de não conturbar o ambiente, o presidente eleito Durcesio Mello indicou que pretende manter Eduardo Barroca e Túlio Lustosa até o fim da temporada em fevereiro, para depois esboçar um planejamento para 2021 já com a chegada do novo CEO e de um diretor de futebol.

Para o duelo deste domingo, o time terá inúmeros desfalques importantes. Os titulares Marcelo Benevenuto e Caio Alexandre estão suspensos por causa do terceiro cartão amarelo. Além deles, Matheus Babi também não estará à disposição de Barroca no banco de reservas, nem os já lesionados Gatito Fernández, Iván Angulo, Lucas Barros e Guilherme Santos.

> Estaduais, Champions, Fórmula 1: saiba quem irá transmitir os principais eventos esportivos em 2021

A provável escalação do Botafogo para o clássico de domingo será: Diego Cavalieri; Kevin, Kanu, Rafael Forster, Victor Luis; Zé Welison, Cícero, Bruno Nazário; Warley (Lecaros), Kalou (Rhuan), Pedro Raul.

Retrospecto do Botafogo em clássicos na temporada 2020

Apesar do retrospecto em clássicos não ter sido bom para o Botafogo na temporada 2020, o time levou a melhor sobre o Vasco até o momento, com duas vitórias, um empate e uma derrota, e a classificação na Copa do Brasil. Porém, a situação é outra e o adversário vem com mais confiança após a boa atuação diante do Atlético-GO e o retorno de Vanderlei Luxemburgo.

Com apenas quatro vitórias no campeonato, Barroca tenta fortalecer a confiança do grupo e mostrar que esse é o momento crucial da temporada. Além disso, é necessário filtrar a pressão externa, focando apenas no trabalho dentro de campo. A situação não é nada fácil, mas cabe a equipe ser mais competitiva e tentar se salvar na base da vontade e da entrega.

Retrospecto do Botafogo em clássicos na temporada 2020