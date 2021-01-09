Em situação delicada no Brasileirão, Botafogo reencontra o Vasco no momento decisivo da temporada

Após mais uma derrota no Brasileirão, a situação do Botafogo segue delicada na competição. Na penúltima posição, com apenas 23 pontos, o time necessita de uma grande reação nas dez rodadas que restam para o fim do campeonato. Neste domingo, o Glorioso reencontra o Vasco, em São Januário, às 20h30, rival que eliminou na terceira fase da Copa do Brasil. O confronto é decisivo, já que seis pontos os separam na tabela.
> Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2020 e simule os resultadosSegundo os números do matemático Tristão Garcia, no site 'Infobola', a equipe de General Severiano tem atualmente 95% de chance de ser rebaixado. No entanto, o momento é crucial para uma possível arrancada que salvaria o time de estrela solitária de um terceiro rebaixamento. Em caso de vitória, a diferença entre os clubes despencaria para três pontos e apesar do Alvinegro ter vitórias a menos começaria a ver uma luz no fim do túnel e esboçar uma reação.
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Por outro lado, qualquer resultado negativo pode selar o destino do Glorioso, que ficaria nove pontos atrás do rival e em situação dramática nos últimos jogos. Com o intuito de não conturbar o ambiente, o presidente eleito Durcesio Mello indicou que pretende manter Eduardo Barroca e Túlio Lustosa até o fim da temporada em fevereiro, para depois esboçar um planejamento para 2021 já com a chegada do novo CEO e de um diretor de futebol.
Para o duelo deste domingo, o time terá inúmeros desfalques importantes. Os titulares Marcelo Benevenuto e Caio Alexandre estão suspensos por causa do terceiro cartão amarelo. Além deles, Matheus Babi também não estará à disposição de Barroca no banco de reservas, nem os já lesionados Gatito Fernández, Iván Angulo, Lucas Barros e Guilherme Santos.
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A provável escalação do Botafogo para o clássico de domingo será: Diego Cavalieri; Kevin, Kanu, Rafael Forster, Victor Luis; Zé Welison, Cícero, Bruno Nazário; Warley (Lecaros), Kalou (Rhuan), Pedro Raul.
Retrospecto do Botafogo em clássicos na temporada 2020
Apesar do retrospecto em clássicos não ter sido bom para o Botafogo na temporada 2020, o time levou a melhor sobre o Vasco até o momento, com duas vitórias, um empate e uma derrota, e a classificação na Copa do Brasil. Porém, a situação é outra e o adversário vem com mais confiança após a boa atuação diante do Atlético-GO e o retorno de Vanderlei Luxemburgo.
Com apenas quatro vitórias no campeonato, Barroca tenta fortalecer a confiança do grupo e mostrar que esse é o momento crucial da temporada. Além disso, é necessário filtrar a pressão externa, focando apenas no trabalho dentro de campo. A situação não é nada fácil, mas cabe a equipe ser mais competitiva e tentar se salvar na base da vontade e da entrega.
Retrospecto do Botafogo em clássicos na temporada 2020
Botafogo 1 x 0 Vasco - Taça Guanabara;Fluminense 3 x 0 Botafogo - Taça Guanabara;Flamengo 3 x 0 Botafogo - Taça Rio;Botafogo 0 x 0 Fluminense - Taça Rio;Fluminense 1 x 0 Botafogo - Amistoso;Botafogo 1 x 1 Fluminense - Amistoso;Flamengo 1 x 1 Botafogo - Brasileirão;Botafogo 2 x 3 Vasco - Brasileirão;Botafogo 1 x 0 Vasco - Copa do Brasil;Vasco 0 x 0 Botafogo - Copa do Brasil;Botafogo 1 x 1 Fluminense - Brasileirão;Botafogo 0 x 1 Flamengo - Brasileirão.Próximos clássicosVasco x Botafogo - Domingo, em São Januário;Fluminense x Botafogo - Dia 23/1, no Maracanã.