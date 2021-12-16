Em seu retorno ao Corinthians, Paulinho promete desempenho ainda melhor: 'Estou voltando para isso'

Os torcedores do Corinthians ainda estão celebrando o retorno de Paulinho ao clube, anunciado oficialmente na última quarta-feira. Agora, a expectativa é como será essa volta do ídolo alvinegro dentro de campo, mas isso só será visto a partir do mês que vem, quando o time retomar as atividades. Por ora, ele promete que a ideia é ser melhor do que em sua passagem anterior.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Em entrevista para a TV oficial do Timão, veiculada nesta quinta-feira, o meio-campista de 33 anos falou de suas projeções para a sua segunda passagem pelo Parque São Jorge. A conversa se passou dentro do carro que o levou para a sede social do clube, onde assinou o contrato até dezembro de 2023 e se encontrou com torcedores e dirigentes corintianos na manhã de quarta.

- Pode ser que eu seja até melhor do que a minha primeira passagem, esse é o pensamento. Estou voltando para isso, para ser melhor do que eu fui na primeira passagem, para ajudar os meus companheiros, para ajudar o clube, que me proporcionou muitas coisas e títulos importantíssimos lá dentro. Então a minha ideia é essa, voltar melhor do que na minha primeira passagem. O meu desempenho dentro de campo, a minha entrega, é o que eu sempre coloco para eles lá dentro, o que eles podem ter certeza é a minha entrega.Para que essa melhora aconteça nesta segunda passagem, Paulinho quer usar a mesma fórmula do sucesso em sua trajetória anterior, entre 2010 e 2013, ou seja, a simplicidade. Para o meio-campista, fazer o "arroz com feijão" proporcionará ao time chegar longe. O camisa 15 não vai mudar sua forma de jogar.

- Acho que não tem muito mistério, eu sempre fui um cara simples dentro e fora de campo, então não tem o que inventar, é fazer o básico, com o arroz com feijão a gente chega longe. Minha trajetória sempre foi fazendo o simples, não é agora que eu vou mudar minha característica, mudar minha forma de jogar. Vou continuar sendo o Paulinho de sempre - concluiu.

O Corinthians ainda não definiu a data de apresentação de Paulinho, que deverá se juntar a seus companheiros a partir do dia 10 de janeiro, quando o elenco se reapresenta para iniciar a pré-temporada de 2022. Até lá, fica a expectativa de como Sylvinho montará o time com todos esses jogadores.