Em seu primeiro clássico em 2022, Vasco reencontra o Botafogo e busca seguir na liderança do Carioca

Em meio à reconstrução do elenco, o Vasco terá neste domingo o seu primeiro grande desafio de 2022. Sob o comando de Zé Ricardo, a equipe encara o primeiro clássico da temporada, contra o Botafogo, às 20h, no Castelão, em São Luís, no Maranhão. Líder da competição, o Cruz-Maltino busca manter a invencibilidade neste início de temporada para ganhar mais entrosamento e moral para o início da Série B.O começo do trabalho tem sido surpreendente e promissor. Apesar das carências de um elenco em formação, o Gigante da Colina fez bons jogos até aqui e assumiu a liderança do Estadual com 13 pontos. Em campo, Nene segue como referência tecnica, mas Anderson Conceição também tem se destacado como uma liderança do grupo dentro e fora de campo.

Na última partida, diante da Portuguesa, o time não conseguiu produzir de maneira efetiva e teve muita dificuldade contra um time organizado e bem postado. Um prévia (guardadas as devidas proporções) do que irá encontrar na Série B, que promete ser eletrizante e ainda mais equilibrada. O treinador sabe que a atuação foi aquém e que o Vasco precisa se impor no clássico.

Os rivais estiveram na última edição da segunda divisão e conviveram com realidades bem diferentes. Enquanto o Glorioso se encontrou com Enderson Moreira e ergueu a taça, o time de São Januário teve um ano para esquecer e passou longe de entrar no G4. Apesar de estarem em divisões diferentes, ambos passam pela reconstrução de seus elencos.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca​O Vasco segue ativo no mercado e tenta formar um grupo equilibrado para chegar forte na Série B. O Glorioso, por sua vez, inicia as mudanças com seu novo investidor John Textor. Uma delas foi a demissão de Enderson Moreira. O interino Lúcio Flávio estará à beira do campo neste domingo.

Na escalação, a tendência é que Léo Matos seja o substituto de Weverton, suspenso. Será o reencontro do jogador com o Alvinegro, visto que ele foi expulso ainda no primeiro tempo do último confronto. Depois disso, saiu de campo sob vaias e xingamentos, e o time foi goleado por 4 a 0, em São Januário, selando a permanência na segundona.

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- Temos que estar focados no nosso rendimento. É um clássico. Precisamos focar no que precisamos fazer dentro de campo para vencer e esquecer o Botafogo. O Botafogo tem praticamente o mesmo grupo que venceu a Série B do ano passado. Talvez não vivam o melhor momento, mas tenho certeza que estarão super motivados para vencer o Vasco da Gama - disse Léo Matos.