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Em sequência de derrotas, Fluminense precisa voltar a vencer para não se complicar no Brasileiro

Tricolor não vence desde a 11ª rodada e ocupa o 13° lugar na colocação. Flu, que tem menos vitórias que empates e derrotas na competição, tem pela frente o Internacional...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2021 às 07:00

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 07:00

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
Depois de três derrotas consecutivas no Brasileirão, para o Palmeiras, Grêmio e América-MG, o Fluminense se prepara para encarar o Internacional, no próximo domingo, no Beira-Rio. Em meio a críticas após o desempenho nos mata-matas da Copa do Brasil e Libertadores, o time precisa garantir a vitória para se recuperar na tabela da principal competição nacional.Sem vencer desde o jogo contra o Sport, na 11ª rodada, o Flu estacionou nos 17 pontos e já se encontra fora da zona de classificação para a Sul-Americana, no 13° lugar. Olhando para o Z4, a situação também preocupa: o clube está apenas a três pontos na frente do América-MG, primeira equipe na zona do rebaixamento. Com uma partida a menos, contra o Juventude, o time de Roger Machado acumula quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Até agora, fez 10 gols e sofreu 13, e tem o saldo de gols negativo. No Brasileirão, o aproveitamento é de 40,48%.
> Confira a classificação da Série A do BrasileirãoO Internacional não vive momento muito superior. Passou por uma mudança de técnico recente e tem feito campanha instável, com quatro vitórias, seis empates e cinco derrotas, no 11° lugar. No entanto, o time não terá o desgaste da viagem e vem embalado depois da goleada por 4 a 0 no Flamengo, no Maracanã. Assim como o Fluminense, o Colorado não vem garantindo os três pontos no Beira-Rio. Em quinze jogos, o clube só conseguiu vencer uma vez em Porto Alegre. Em contrapartida, o Tricolor perdeu somente em duas ocasiões como visitante no campeonato. Ainda que o clima em Laranjeiras não seja dos melhores, há condições para que o time retorne com a vitória. O desgaste físico e emocional decorrente do jogo contra o Barcelona (EQU), na última quinta, é um obstáculo a ser ultrapassado.
Considerando a situação de alguns dos próximos adversários do Flu, a vitória pode dar a confiança necessária para estabelecer uma sequência vitoriosa. A equipe precisa deixar algumas questões de lado para se reaproximar das zonas de classificação e afastar de vez a sombra do Z4.Fluminense e Interacional se enfrentam no domingo, às 20h30, no Estádio Beira-Rio. O jogo será transmitido pelo Premiere FC e Tempo Real do LANCE!
*Estagiária sob a supervisão de Hugo Mirandela

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